CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

A McLaren anunciou seu quarto piloto para as 500 Milhas de Indianápolis de 2026, que será Ryan Hunter-Reay, que se juntará a Pato O'Ward, Nolan Siegel e Cristian Lundgaard na largada de uma das corridas mais prestigiadas do mundo. O experiente piloto americano, que venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2014 e foi campeão da IndyCar no mesmo ano, no entanto, não era o principal alvo do CEO Zak Brown, mas sim Valentino Rossi, lenda da MotoGP.

De acordo com informações da jornalista Jenna Fryer, da agência de notícias Associated Press, o CEO da McLaren originalmente queria convencer Valentino Rossi a participar da corrida. O nove vezes campeão mundial se aposentou da motovelocidade em 2021 e desde então compete em carros esportivos.

Brown já havia declarado ao jornal americano IndyStar que gostaria de organizar um teste em oval para um novato, sem revelar o nome. "Temos uma carta na manga, seria ótimo se isso se concretizasse" – afirmou o empresário californiano na época, acrescentando que os planos para ter um quarto carro na icônica prova são especialmente importantes para ele.

Rossi competiu nos últimos dois anos com a equipe WRT no WEC, na categoria LMGT3, onde conquistou quatro pódios. Seu último pódio foi em 7 de setembro, em Austin, o que prova que 'Vale' ainda está em ritmo de corrida, embora em uma categoria completamente diferente.

A McLaren acabou optando pelo experiente Hunter-Reay, que conhece as particularidades dos ovais e já provou seu valor nas 500 Milhas de Indianápolis. O sonho de Brown com Rossi terminou inesperadamente por enquanto, embora no mundo do automobilismo nunca se saiba o que o futuro reserva.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!