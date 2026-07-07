Collet celebra seu melhor resultado na IndyCar após P11 em Mid-Ohio

Caio Collet terminou em 11º em Mid-Ohio e foi o melhor novato da corrida da IndyCar neste domingo. Foi o melhor resultado do piloto da equipe AJ Foyt Racing em sua temporada de estreia na maior categoria dos Estados Unidos.

O jovem do Brasil falou sobre o episódio: “Final de semana e corrida muito positivos. Ficamos em 11º e faltou pouco para o top 10. Nos envolvemos em um incidente com outro carro que era retardatário e perdemos uns 5 segundos que fizeram falta. Mas estou feliz com o que fizemos, executamos corrida muito boa e a equipe foi muito bem na estratégia e pit stops. Seguimos em frente e estou otimista que vamos lutar por muitos top 10".

Collet alinhou o #4 com pneus macios em 11º para a corrida de 90 voltas. Ele duelou com Graham Rahal e sustentou a posição ao término da primeira volta. Depois passou Josef Newgarden e entrou no top 10. Na volta 4 alcançou o sueco Marcus Ericsson, que pressionava o dinamarquês Christian Rasmussen. Logo houve inversão de posições entre os nórdicos, então foi a vez de Collet atacar.

Collet entrou nos pits na volta 11, quando outros pilotos que haviam largado com pneus macios também faziam o mesmo. Ele saiu de pneus pretos, mais duros, em 17º, e logo foi atacado por Nolan Siegel. Caio defendeu a posição, embora o piloto da McLaren tivesse parado antes e viesse com os pneus aquecidos. Na volta 20, Caio era 16º, mas os 11 primeiros não haviam ainda feito a parada nos pits.

Oito giros mais tarde, todos haviam parado pela primeira vez e Caio era décimo, disputando posição com Newgarden e à frente de Siegel. Na volta 35, alguns competidores iniciaram o segundo ciclo de paradas, caso de Siegel. O brasileiro parou na volta 37, regressando em 14º. Na marca de 45 das 90 voltas da prova completadas, Caio era 11º, tendo sofrido o undercut de Siegel no segundo ciclo de paradas.

Na volta 62 novamente foi inaugurada mais uma janela de parada nos pits com Felix Rosenqvist levando o #60 ao box. Collet seguia em 11º, a menos de 1s de Siegel. O brasileiro parou na volta 64, bem como Siegel e Rahal, que vinha imediatamente atrás. Na volta 70, Caio era 11º, distante menos de 1.5s de Siegel e com margem de 3.3s sobre Rahal.

Ele regressou à pista na mesma posição e lá permaneceu até a bandeirada, selando seu melhor resultado na IndyCar. Com a 11ª posição, o brasileiro foi o melhor estreante da corrida. Ele agora se prepara para mais um desafio em oval, em Nashville no dia 19 de julho.

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