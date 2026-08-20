A Indy realiza neste fim de semana sua última jornada de 2026 em pista de rua, justamente no circuito urbano mais aguardado da temporada. Pela primeira vez na história a categoria corre nas ruas da capital dos Estados Unidos. Batizada de “Freedom 250 Grand Prix de Washington DC” a prova integra das festividades do marco do 250º aniversário da independência norte-americana.

Foi justamente em um circuito urbano inédito para a Indy, em Arlington, que na terceira etapa do calendário Collet obteve um de seus melhores resultados no ano. Ele foi 12º nas ruas do Texas, marca posteriormente superada apenas com o 11º lugar no autódromo permanente de Mid Ohio.

A corrida em Washington é a segunda consecutiva em pista de rua e o titular do Chevrolet #4 patrocinado pela Combitrans vem credenciado por uma performance positiva no traçado urbano de Markham, no Canadá.

Collet foi destaque nos dois treinos livres, com direito à liderança em boa parte das sessões. No quali ele teve problemas e na corrida também precisou passar pelos pits. Largou e terminou a corrida em 19º, resultado que não traduziu o desempenho mostrado pelo estreante no começo da etapa.

A meta agora em Washington é se despedir dos traçados urbanos da Indy em alta, mantendo desde o início da jornada o mesmo desempenho de protagonista apresentado no Canadá, para conseguir uma boa posição no grid e novamente lutar por pontos decisivos na disputa do Rookie of The Year.

O brasileiro aparece na vice-liderança no ranking dos debutantes de 2026, 31 pontos distante de Dennis Hauger e com margem de sete sobre o ex-F1 Mick Schumacher.

“Vai ser uma etapa muito especial para todos. Uma experiência incrível em se preparar e poder correr nesse lugar icônico que é Washington. Da nossa parte, estamos fazendo o mesmo trabalho de Markham, onde começamos muito bem".

"Espero que a gente consiga adaptar bem para essa pista e executar um fim de semana melhor. Tivemos problemas que fizeram o fim de semana fugir do nosso controle, mas agora vamos tentar organizar isso para conseguir um resultado melhor no domingo".

A ação de pista na capital dos Estados Unidos é concentrada no fim de semana, com dois treinos livres e o quali no sábado e a corrida de 147 voltas no domingo. Band, canais ESPN e Disney+ exibem a prova ao vivo para o Brasil a partir das 14h.

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