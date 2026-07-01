Em alta desde a Indy 500 em maio, Caio Collet desembarca em Mid-Ohio para a disputa da 11ª etapa da temporada 2026 da Indy neste fim de semana. A pista de 2,25 milhas de extensão com 13 curvas foi onde o estreante brasileiro acelerou pela primeira vez um carro da Indy, em treino com a equipe AJ Foyt Racing no mês de outubro do ano passado.

Desde então, com o apoio da Combitrans, ele assumiu uma vaga de titular na equipe e é um dos três estreantes desta temporada. O competidor do Chevrolet #4 disputa o Rookie of The Year contra o norueguês Dennis Hauger e o alemão Mick Schumacher.

Collet competiu duas vezes em Mid-Ohio, ambas pela Indy NXT. Em 2024 converteu pole em vitória liderando todas as voltas para conquistar seu primeiro troféu de primeiro lugar no automobilismo norte-americano. No ano passado largou em segundo e recebeu a bandeirada na mesma posição na campanha que culminou com o vice-campeonato da categoria de acesso.

O único brasileiro do grid em tempo integral chega a Mid-Ohio credenciado por uma etapa sólida há duas semanas no circuito misto de Road America, quando largou em oitavo após seu melhor quali do ano e disputou as primeiras posições até a primeira rodada de pit stops. Antes, no oval de St. Louis, ele liderou a corrida em múltiplas ocasiões e viu um top5 escapar nas voltas finais por estouro no motor de seu carro.

O objetivo agora é traduzir a performance em um resultado mais expressivo, para subir na tabela de classificação e na disputa do Rookie of the Year. Collet aparece em 23º na pontuação do campeonato e é o segundo entre os estreantes, com 30 pontos de desvantagem para Hauger e 11 de margem sobre Schumacher.

“Mais uma etapa em que temos tudo para fazer um bom final de semana, assim como em Road America. É uma pista que eu gosto muito e onde tive a oportunidade de fazer meu primeiro teste pela Indy. Estamos crescendo bastante em termos de performance, faltando só colocar esses resultados dentro da tabela. Temos todas as ferramentas e agora é executar um bom final de semana, do primeiro treino até a corrida".

A programação da etapa determina dois treinos livres, sendo um na sexta e outro no sábado, antes do quali. A corrida de domingo tem largada marcada para as 13:30 pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais ESPN e pelo Disney+.

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