Collet encara desafio em etapa inédita da Indy no circuito de rua no Canadá

Neste final de semana Caio Collet disputa a 14ª etapa da Indy, no inédito circuito de rua de Markham, no Canadá. O piloto brasileiro encara pela quinta vez na temporada um circuito urbano, sendo a penúltima de seis etapas neste tipo de pista.

Collet chega na etapa canadense da Indy confiante em um bom resultado uma vez que todos os pilotos do grid disputarão pela primeira vez uma prova nesta pista. O brasileiro tem como melhor resultado em 2026 o 11º lugar na etapa de Mid-Ohio e foi destaque ao liderar as 500 Milhas de Indianápolis e a corrida em St. Louis.

O traçado de rua de Markhan é composto por 12 curvas e tem uma extensão de 3,52 quilômetros. A corrida terá 90 voltas de duração e os pilotos percorrerão cerca de 317 quilômetros até receberem a bandeira quadriculada.

A etapa disputada na província de Ontario substitui o histórico circuito de rua de Toronto que foi palco da categoria por 40 anos. A nova pista é moderna e composta por uma mistura de curvas de baixa e alta velocidade, prometendo emoções para pilotos e fãs de corrida.

Durante a prova Collet terá a disposição 150 segundos do uso do push to pass, sendo que cada acionamento deverá ter no máximo 15 segundos de duração.

“Expectativa positiva por ser uma pista nova para todos, acho que isso dá uma nivelada em todo mundo, como foi em Arlington, um dos nossos melhores finais de semana até agora. Penso que é algo bom para nós e pode ser uma condição para buscarmos o um grande resultado, então agora é focar em crescer durante o final de semana e executar uma boa corrida".

A programação da etapa prevê dois treinos livres, classificação no sábado e corrida no domingo. A corrida canadense será transmitida ao vivo pela Disney+, ESPN e Band.

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