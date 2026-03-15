Em sua melhor apresentação na Indycar em 2026, Caio Collet finalizou a prova inaugural nas ruas de Arlington em 12º lugar na tarde deste domingo.

Ele largou em 16º e lutou boa parte das 70 voltas da corrida entre os dez melhores com o Chevrolet #4 patrocinado pela Combitrans e preparado pela equipe AJ Foyt Racing. O único brasileiro do grid foi o melhor rookie na corrida e avançou de vigésimo para 18º lugar na tabela de classificação.

Collet largou de pneus macios (vermelhos) em 16º. Ele defendeu bem a linha, atacou por fora e ganhou três posições no início, uma delas com ultrapassagem por fora.

Alcançou o companheiro Santino Ferrucci na segunda volta e ambos logo avançaram mais uma posição. Caio abriu a quarta volta em 14º e vinha com ritmo dos ponteiros que também usavam o pneu mais macio no início da prova.

Depois de dez voltas os carros que largaram com pneus pretos apresentavam rendimento melhor. Foi o caso de Louis Foster, que passou Caio na volta 9.

Atenta ao desgaste dos pneus do brasileiro, a equipe AJ Foyt Racing logo tratou de parar o Chevrolet #4 patrocinado pela Combitrans. Ele voltou para a pista com o carro equipado com pneus duros e o time aproveitou para fazer um ajuste na asa dianteira.

Caio voltou à pista em 23º, o sexto entre os que já haviam parado.

Os demais pilotos então foram realizando seu ciclo de paradas sob bandeira verde. Na volta 20, Caio aparecia em 17º, apenas 0.2927s atrás de Graham Rahal e uma posição à frente de Dennis Hauger, que vinha com o segundo set obrigatório de pneus macios.

Na altura da 23ª volta, todos já haviam feito ao menos uma parada nos pits. Caio era 15º colocado e todos à sua frente estavam com pneus vermelhos.

Ele então superou Christian Rasmussen na volta 25 e partiu no encalço de Rinus Veekay. Na volta 26 Caio passou o holandês pelo 13º posto. Ele então anotou sua melhor volta na prova e se aproximou mais uma vez de Ferrucci, que lutava para tentar manter o ritmo com os pneus vermelhos à sua frente.

Com a corrida se aproximando da volta 30, o segundo round de paradas nos pits foi iniciado pela maioria dos competidores. Collet ficou na pista até a volta 32, chamado pela AJ Foyt Racing para a segunda parada em nono lugar. Ele retornou com pneus vermelhos para o segundo stint obrigatório com os compostos mais macios em 19º, uma posição atrás de Rahal e à frente de Hauger.

Com a prova na metade e todas as 35 voltas em bandeira verde, Caio era 17º e, na marca de 40 giros, apareceu em 13º.

A estimativa das equipes indicava autonomia na casa de 22 voltas para um tanque de combustível em condições de bandeira verde e Caio conseguiu estender seu stint até a conclusão da volta 49. Ele entrou no box em décimo e saiu com pneus pretos.

A 15 voltas da bandeirada, o #4 reassumiu o 15º lugar e vinha menos de 1s atrás de Ferrucci. Ele então anotou sua melhor volta na 57ª passagem, avançando para 14º. E na seguinte passou o companheiro de equipe para ser 13º.

Com a parada de Marcus Armstrong, o piloto Combitrans avançou para 12º na volta 60. Ele estava a menos de 1s de Scott Mclaughlin, que por sua vez vinha colado em Alex Rossi.

O neo-zelandês abriu ataque sobre Rossi e isso favoreceu ainda mais a aproximação de Collet. Restavam oito voltas e os três batalhavam pela última vaga no top10. Então a cinco voltas da bandeirada Armstrong, de pneus novos e sem a obrigação de salvar combustível, também chegou para apimentar a disputa, a menos de meio segundo do carro do brasileiro.

Armstrong passou Caio e Mclaughlin. O brasileiro inclusive chegou a aparecer momentaneamente na frente do #3, mas foi chamada a primeira bandeira amarela da tarde a três voltas do fim e ele devolveu a posição.

A bandeira branca indicando abertura da volta final foi apresentada junto com a bandeira verde. Caio era 13º ao atravessar a reta e partiu com ação por uma posição entre os dez.

Eis que Romain Grosjean e Nolan Siegel se encontraram em briga pelo vigésimo lugar antes da linha de largada e foi chamada nova bandeira amarela.

Após o fim da prova, Caio foi promovido ao 12º lugar, favorecido por penalização aplicada a Felix Rosenqvist por ultrapassagem em bandeira amarela. Collet segue com 100% das voltas da temporada 2026 completadas na Indycar. Ele foi o melhor estreante da prova. Caio agora foi a 42 pontos com a equipe AJ Foyt Racing e aparece em 18º na tabela de classificação.

A próxima etapa da Indycar acontece em Barber, nos dias 28 e 29 de março.

“Foi uma corrida muito boa e um fim de semana bastante positivo de forma geral. Fizemos uma boa estratégia e, infelizmente no primeiro stint não estávamos tão bem com o pneu vermelho. Fomos um dos primeiros a parar e, se tivéssemos conseguido esticar mais umas quatro ou cinco voltas no primeiro stint terminaríamos entre os dez primeiros. Mas faz parte e estávamos bem rápidos com o pneu preto na corrida inteira", iniciou Collet.

"Fiquei muito feliz com o equilíbrio do carro e com nossa performance, especialmente de pneu preto. Realmente precisamos ainda trabalhar mais como equipe com o pneu vermelho e eu entender melhor como tirar um pouco mais deles na classificação e conseguir durabilidade maior na corrida."

Mas no geral foi muito positivo e ficamos sempre bem perto do top10, pelos nossos próprios méritos e pelo ritmo que colocamos e não por ocasiões que muitas vezes se apresentam na Indycar. Esse resultado nos dá mais motivação ainda para seguir evoluindo", finalizou.

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