Caio Collet foi o nome do fim de semana que encerrou a primeira metade da temporada da Indy NXT no tradicional circuito de Road America. O brasileiro do carro #76 liderou todas as sessões de que participou, dominando os dois treinos livres e seu grupo no quali.

É verdade que no classificatório a pole geral escapou com o outro grupo registrando uma volta melhor. Mas na corrida, com direito a ultrapassagem por fora, Collet restabeleceu a ordem do fim de semana e venceu pela primeira vez no ano.

Esta é a segunda vitória do brasileiro na Indy NXT, a primeira tendo sido conquistada no ano passado em Mid-Ohio. Foi também seu quinto pódio em sete corridas na temporada

Quando a ação começou na pista, Collet ameaçou por fora na curva 1 e depois na freada da curva 4 emparelhou. Dennis Hauger fechou a porta nas duas ocasiões. Na volta 2 outra vez o brasileiro ensaiou ataque por fora na freada da primeira curva e teve que recolher.

Com 30ºC de temperatura ambiente e 45ºC no asfalto, Caio conseguia seguir o norueguês de perto na volta 3, embora seu carro começasse a sair de frente em saídas de curvas quando o brasileiro buscava aproximação para atacar o concorrente.

O #76 permanecia a menos de 1s do adversário, que já começava a estrangular a tomada das curvas mais lentas na volta 5, quando Collet anotou a melhor volta a prova.

Àquela altura da corrida, o terceiro colocado já estava 5s atrás dos ponteiros, de modo que a disputa mais relevante era mesmo entre Collet e Hauger pelo primeiro lugar.

Com a corrida chegando à metade, a equipe HMD Motorsports, via rádio, destacou a trajetória de Collet em todos os trechos do seletivo traçado de Road America, observando que havia margem para evoluir na freada da curva 7, onde Hauger conseguia abrir vantagem mínima para evitar ceder o vácuo no trecho anterior à subida da reta principal.

O rookie of the year da temporada 2024 enquadrou o carro #28 da Andretti na abertura da volta 13, mas novamente Hauger trancou a porta na freada da curva 1 e insistiu no movimento de zigue-zague nas retas para evitar dar o vácuo a Collet.

Na abertura da volta 16, Collet subiu a reta mais próximo e Hauger percebeu o ataque vindo. O norueguês deixou a linha externa para o carro #76. Caio não viu problema e freou mais tarde, por fora, equilibrou o carro e contornou a curva 1 sem exceder os track limits na liderança concretizando uma formidável manobra. O brasileiro então abriu mais de 1s em uma volta, para sacramentar sua primeira vitória no ano. Com autoridade, ele foi abrindo a diferença volta após volta nos quatro giros finais até receber a quadriculada com vantagem de 1.753s sobre Hauger.

Esta é a segunda vitória de Collet na Indy NXT e coloca o brasileiro definitivamente na briga pelo título da categoria, que é o último degrau do programa Road to Indycar até a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos. Após a primeira metade do calendário 2025, Caio tem 247 pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação. A próxima etapa acontece dentro de duas semanas, em Mid-Ohio.

“Tínhamos um bom carro para a prova, tínhamos um bom ritmo e ontem acredito que perdi a pole por mim mesmo, mas a equipe me deu um ótimo carro para o final de semana e eu queria dar a vitória para eles. Trabalhamos muito e já estava frustrado por não converter em vitória nas últimas etapas, era duro ficar em segundo e terceiro. Essa é uma grande equipe e estou muito contente por conseguirmos a vitória", declarou.



Indy NXT - Etapa 7 - Road America (top5):

1. Caio Collet

2. Dennis Hauger

3. Lochie Hughes

4. Josh Pierson

5. Myles Rowe



Indy NXT - Campeonato após 7 etapas:

1. Dennis Hauger 317 pontos

2. Lochie Hughes 289

3. Caio Collet 247

4. Myles Rowe 216

5. Josh Pierson 194

