Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking
Álex agora persegue o companheiro neozelandês Scott Dixon, hexa da Indy, e o maior campeão da história da categoria, o lendário AJ Foyt; veja tabela no Motorsport.com
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
Com a consagração de seu tetracampeonato da IndyCar neste domingo, após chegar em terceiro no GP de Portland, o piloto espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi, se iguala a lendas da categoria em números de títulos.
Palou, que também venceu as Indy 500 este ano, 'empata' em campeonatos vencidos com ícones do calibre do ítalo-americano Mario Andretti, do britânico Dario Franchitti e do francês Sébastien Bourdais, este último mais recente na história. Veja o ranking completo de campeões da IndyCar:
|A. J. Foyt
|7
|Scott Dixon
|6
|Mario Andretti
|4
|Sébastien Bourdais
|4
|Dario Franchitti
|4
|Louis Meyer
|3
|Ted Horn
|3
|Jimmy Bryan
|3
|Rick Mears
|3
|Al Unser
|3
|Bobby Rahal
|3
|Sam Hornish Jr.
|3
|Jimmy Murphy
|2
|Pete DePaolo
|2
|Wilbur Shaw
|2
|Rex Mays
|2
|Tony Bettenhausen
|2
|Rodger Ward
|2
|Joe Leonard
|2
|Bobby Unser
|2
|Tom Sneva
|2
|Al Unser Jr.
|2
|Alex Zanardi
|2
|Gil de Ferran
|2
|Josef Newgarden
|2
|Will Power
|2
|Barney Oldfield
|1
|Dario Resta
|1
|Gaston Chevrolet
|1
|Tommy Milton
|1
|Eddie Hearne
|1
|Harry Hartz
|1
|Billy Arnold
|1
|Louis Schneider
|1
|Bob Carey
|1
|Bill Cummings
|1
|Kelly Petillo
|1
|Mauri Rose
|1
|Floyd Roberts
|1
|Johnnie Parsons
|1
|Henry Banks
|1
|Chuck Stevenson
|1
|Sam Hanks
|1
|Bob Sweikert
|1
|Roger McCluskey
|1
|Gordon Johncock
|1
|Johnny Rutherford
|1
|Danny Sullivan
|1
|Emerson Fittipaldi
|1
|Nigel Mansell
|1
|Michael Andretti
|1
|Jacques Villeneuve
|1
|Jimmy Vasser
|1
|Scott Sharp
|1
|Buzz Calkins
|1
|Tony Stewart
|1
|Kenny Bräck
|1
|Juan Pablo Montoya
|1
|Greg Ray
|1
|Buddy Lazier
|1
|Cristiano da Matta
|1
|Paul Tracy
|1
|Tony Kanaan
|1
|Dan Wheldon
|1
|Ryan Hunter-Reay
|1
|Simon Pagenaud
|1
Brasileiros em itálico
