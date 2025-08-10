Todas as categorias

Estatísticas
Indy Portland

Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Álex agora persegue o companheiro neozelandês Scott Dixon, hexa da Indy, e o maior campeão da história da categoria, o lendário AJ Foyt; veja tabela no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

Com a consagração de seu tetracampeonato da IndyCar neste domingo, após chegar em terceiro no GP de Portland, o piloto espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi, se iguala a lendas da categoria em números de títulos.

Palou, que também venceu as Indy 500 este ano, 'empata' em campeonatos vencidos com ícones do calibre do ítalo-americano Mario Andretti, do britânico Dario Franchitti e do francês Sébastien Bourdais, este último mais recente na história. Veja o ranking completo de campeões da IndyCar:

A. J. Foyt 7
Scott Dixon 6
Mario Andretti 4
Sébastien Bourdais 4
Dario Franchitti 4
Louis Meyer 3
Ted Horn 3
Jimmy Bryan 3
Rick Mears 3
Al Unser 3
Bobby Rahal 3
Sam Hornish Jr. 3
Jimmy Murphy 2
Pete DePaolo 2
Wilbur Shaw 2
Rex Mays 2
Tony Bettenhausen 2
Rodger Ward 2
Joe Leonard 2
Bobby Unser 2
Tom Sneva 2
Al Unser Jr. 2
Alex Zanardi 2
Gil de Ferran 2
Josef Newgarden 2
Will Power 2
Barney Oldfield 1
Dario Resta 1
Gaston Chevrolet 1
Tommy Milton 1
Eddie Hearne 1
Harry Hartz 1
Billy Arnold 1
Louis Schneider 1
Bob Carey 1
Bill Cummings 1
Kelly Petillo 1
Mauri Rose 1
Floyd Roberts 1
Johnnie Parsons 1
Henry Banks 1
Chuck Stevenson 1
Sam Hanks 1
Bob Sweikert 1
Roger McCluskey 1
Gordon Johncock 1
Johnny Rutherford 1
Danny Sullivan 1
Emerson Fittipaldi 1
Nigel Mansell 1
Michael Andretti 1
Jacques Villeneuve 1
Jimmy Vasser 1
Scott Sharp 1
Buzz Calkins 1
Tony Stewart 1
Kenny Bräck 1
Juan Pablo Montoya 1
Greg Ray 1
Buddy Lazier 1
Cristiano da Matta 1
Paul Tracy 1
Tony Kanaan 1
Dan Wheldon 1
Ryan Hunter-Reay 1
Simon Pagenaud 1

Brasileiros em itálico

