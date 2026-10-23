Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027

Após a confirmação que o Circuito de Barcelona-Catalunha fará parte da temporada 2027 da IndyCar, os dirigentes da categoria divulgaram o calendário completo do campeonato do próximo ano, com 17 provas no total.

A segunda metade da temporada de 17 corridas apresenta uma combinação emocionante de ovais, circuitos de rua e pistas tradicionais, culminando na última corrida da temporada em Laguna Seca, onde o campeonato será decidido.

Após a divulgação da 'Fase 1' em agosto, a Fase 2 começa em meados de junho e leva os pilotos por uma sequência de provas intensas. Veja o calendário completo:

Data Evento / Local Domingo, 7 de março Circuito de rua de St. Petersburg Sábado, 13 de março Phoenix Raceway Domingo, 21 de março Circuito de rua de Arlington Domingo, 4 de abril Barber Motorsports Park Domingo, 18 de abril Circuito de rua de Long Beach Sábado, 15 de maio Circuito misto de Indianápolis (GP de Sonsio) Domingo, 30 de maio 111ª 500 Milhas de Indianápolis Domingo, 6 de junho Circuito de rua de Detroit Domingo, 13 de junho World Wide Technology Raceway Domingo, 27 de junho Road America (Elkhart Lake) Domingo, 4 de julho Mid-Ohio Sports Car Course Domingo, 18 de julho Circuito da Catalunha (Barcelona) Domingo, 1º de agosto Portland International Raceway Domingo, 15 de agosto Ruas de Markham (Ontario Honda Dealers Indy) Sábado, 28 de agosto Milwaukee Mile (Corrida 1 da dupla rodada) Domingo, 29 de agosto Milwaukee Mile (Corrida 2 da dupla rodada) Domingo, 5 de setembro WeatherTech Raceway Laguna Seca (Monterey)

Corridas da Fase 2

World Wide Technology Raceway (domingo, 13 de junho): A segunda metade da temporada começa no oval de 1,25 milhas próximo a St. Louis, que estabeleceu um recorde da pista em 2026 com 268 ultrapassagens e 17 trocas de liderança.

Road America (domingo, 27 de junho): A categoria segue para Elkhart Lake, em Wisconsin, para sua 37ª participação no exigente traçado de 4 milhas.

Mid-Ohio Sports Car Course (domingo, 4 de julho): Dando continuidade à tradição do 4 de julho, o circuito misto de 2,258 milhas e 13 curvas sediará sua 44ª prova da Indy — tornando-se a corrida em circuito de rua mais antiga do calendário.

Circuito da Catalunha, em Barcelona (domingo, 18 de julho): Primeira corrida da IndyCar na Europa desde 2007, o evento se torna a corrida de casa do pentacampeão Alex Palou, graças a um contrato de plurianual.

Portland International Raceway (domingo, 1º de agosto): Após a importante exibição internacional em Barcelona, as equipes enfrentam a famosa e traiçoeira chicane de Portland.

Circuito de rua de Markham (domingo, 15 de agosto): A categoria segue para o Canadá para a Ontario Honda Dealers Indy em Markham. O circuito de rua de 2,19 milhas estreou em 2026 e registrou 258 ultrapassagens na pista — o maior número entre todos os circuitos de rua daquela temporada.

Rodada dupla em Milwaukee Mile (sábado & domingo, 28 e 29 de agosto): Os pontos serão muito disputados durante as duas corridas no oval plano de 1 milha, que registrou um recorde da temporada com 696 ultrapassagens durante a corrida de abertura de 250 voltas na temporada passada.

Final da temporada em Laguna Seca

Scott McLaughlin, Team Penske Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

O campeonato de 2027 chega ao fim no dia 5 de setembro, no WeatherTech Raceway Laguna Seca, em Monterey, Califórnia. Marcando a 13ª vez que o icônico circuito de 2,238 milhas e 11 curvas sedia a final da temporada, o evento encerrará o campeonato e determinará os vencedores da Astor Challenge Cup, do Prêmio de Construtores e do prêmio de Estreante do Ano.

Os horários de transmissão e o calendário de 2027 da Indy NXT by Firestone serão divulgados nas próximas semanas.

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