Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027
Calendário de 17 corridas inclui o retorno à Europa, uma rodada dupla em Milwaukee e a final em Laguna Seca
Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images
Após a confirmação que o Circuito de Barcelona-Catalunha fará parte da temporada 2027 da IndyCar, os dirigentes da categoria divulgaram o calendário completo do campeonato do próximo ano, com 17 provas no total.
A segunda metade da temporada de 17 corridas apresenta uma combinação emocionante de ovais, circuitos de rua e pistas tradicionais, culminando na última corrida da temporada em Laguna Seca, onde o campeonato será decidido.
Após a divulgação da 'Fase 1' em agosto, a Fase 2 começa em meados de junho e leva os pilotos por uma sequência de provas intensas. Veja o calendário completo:
|Data
|Evento / Local
|Domingo, 7 de março
|Circuito de rua de St. Petersburg
|Sábado, 13 de março
|Phoenix Raceway
|Domingo, 21 de março
|Circuito de rua de Arlington
|Domingo, 4 de abril
|Barber Motorsports Park
|Domingo, 18 de abril
|Circuito de rua de Long Beach
|Sábado, 15 de maio
|Circuito misto de Indianápolis (GP de Sonsio)
|Domingo, 30 de maio
|111ª 500 Milhas de Indianápolis
|Domingo, 6 de junho
|Circuito de rua de Detroit
|Domingo, 13 de junho
|World Wide Technology Raceway
|Domingo, 27 de junho
|Road America (Elkhart Lake)
|Domingo, 4 de julho
|Mid-Ohio Sports Car Course
|Domingo, 18 de julho
|Circuito da Catalunha (Barcelona)
|Domingo, 1º de agosto
|Portland International Raceway
|Domingo, 15 de agosto
|Ruas de Markham (Ontario Honda Dealers Indy)
|Sábado, 28 de agosto
|Milwaukee Mile (Corrida 1 da dupla rodada)
|Domingo, 29 de agosto
|Milwaukee Mile (Corrida 2 da dupla rodada)
|Domingo, 5 de setembro
|WeatherTech Raceway Laguna Seca (Monterey)
Corridas da Fase 2
World Wide Technology Raceway (domingo, 13 de junho): A segunda metade da temporada começa no oval de 1,25 milhas próximo a St. Louis, que estabeleceu um recorde da pista em 2026 com 268 ultrapassagens e 17 trocas de liderança.
Road America (domingo, 27 de junho): A categoria segue para Elkhart Lake, em Wisconsin, para sua 37ª participação no exigente traçado de 4 milhas.
Mid-Ohio Sports Car Course (domingo, 4 de julho): Dando continuidade à tradição do 4 de julho, o circuito misto de 2,258 milhas e 13 curvas sediará sua 44ª prova da Indy — tornando-se a corrida em circuito de rua mais antiga do calendário.
Circuito da Catalunha, em Barcelona (domingo, 18 de julho): Primeira corrida da IndyCar na Europa desde 2007, o evento se torna a corrida de casa do pentacampeão Alex Palou, graças a um contrato de plurianual.
Portland International Raceway (domingo, 1º de agosto): Após a importante exibição internacional em Barcelona, as equipes enfrentam a famosa e traiçoeira chicane de Portland.
Circuito de rua de Markham (domingo, 15 de agosto): A categoria segue para o Canadá para a Ontario Honda Dealers Indy em Markham. O circuito de rua de 2,19 milhas estreou em 2026 e registrou 258 ultrapassagens na pista — o maior número entre todos os circuitos de rua daquela temporada.
Rodada dupla em Milwaukee Mile (sábado & domingo, 28 e 29 de agosto): Os pontos serão muito disputados durante as duas corridas no oval plano de 1 milha, que registrou um recorde da temporada com 696 ultrapassagens durante a corrida de abertura de 250 voltas na temporada passada.
Final da temporada em Laguna Seca
Scott McLaughlin, Team Penske
Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images
O campeonato de 2027 chega ao fim no dia 5 de setembro, no WeatherTech Raceway Laguna Seca, em Monterey, Califórnia. Marcando a 13ª vez que o icônico circuito de 2,238 milhas e 11 curvas sedia a final da temporada, o evento encerrará o campeonato e determinará os vencedores da Astor Challenge Cup, do Prêmio de Construtores e do prêmio de Estreante do Ano.
Os horários de transmissão e o calendário de 2027 da Indy NXT by Firestone serão divulgados nas próximas semanas.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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