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Indy Milwaukee - Corrida 2

Depois de se despedir dos ovais, Collet mira terminar temporada 2026 da Indycar em alta na etapa de Laguna Seca

Único brasileiro do grid se prepara para a prova na pista em que venceu pela Indy NXT em 2025

Publicado:
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Caio Collet

Caio Collet se despediu dos ovais da Indycar com a disputa da rodada dupla em Milwaukee no último domingo. Neste final de semana, o brasileiro do Chevrolet #4 disputa a etapa de Laguna Seca no último desafio de sua temporada de estreia na categoria.

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Em Milwaukee, Caio enfrentou problemas, não completou a primeira prova e foi o vigésimo segundo colocado na segunda corrida da rodada dupla. Agora, o piloto da AJ Foyt Racing busca encerrar a temporada em alta no icônico traçado de Laguna Seca.

A pista que sediará a última etapa da Indycar traz boas lembranças para Collet: foi no traçado de 3.602 metros e 11 curvas de Monterrey que o brasileiro venceu as duas provas da Indy NXT em 2025. Será neste cenário que o piloto do carro #4 buscará encerrar a temporada de 2026 com um bom resultado.

Com 95 voltas programadas, a corrida terá aproximadamente 342 quilômetros de duração pelo desafiador traçado americano. A programação da etapa de Laguna prevê um treino livre na sexta-feira, no sábado acontece o segundo treino livre e o classificatório.

No domingo os pilotos retornam para a disputa da corrida que terá transmissão ao vivo pela Band, ESPN e Disney +.

“Foi um final de semana difícil, fazia tempo que não chegávamos em uma etapa sem ritmo. Tentamos fazer o melhor possível para evoluir o carro, mas não encontramos o caminho. Agora é pensar em Laguna Seca, tentar reconstruir tudo e terminar a temporada em alta por lá. Essa é uma pista que eu gosto muito e tenho ótimas memórias do ano passado, então agora é trabalhar para terminar o ano de cabeça erguida e trazer um ótimo resultado", disse Collet. 

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