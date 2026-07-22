Dreyer & Reinbold retorna à Indy em tempo integral após compra de vaga da RLL

Em uma negociação histórica na história da IndyCar, a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anunciou hoje que vendeu um de seus três charters (ou vagas) para a Dreyer & Reinbold Racing (DRR). O acordo, que está sujeito à aprovação oficial da categoria, abre caminho para que a DRR retorne, depois de 14 anos afastada, às competições em tempo integral com um único carro a partir da temporada 2027.

A venda marca a primeira transferência oficial de um charter da Indy desde que o sistema foi introduzido no final de 2024, quando 25 foram distribuídos a equipes que disputavam a temporada completa para gerar valor imediato aos ativos e estabelecer uma estrutura de crescimento de longo prazo para os proprietários das equipes.

Para a RLL, a venda se insere em um esforço estratégico mais amplo para consolidar seus recursos. A equipe recebeu originalmente três charters durante a distribuição inicial e reduzir para um programa de dois carros em 2027 permitirá que a organização refine seu foco competitivo antes da próxima geração de monopostos da Indy.

Com o ex-Fórmula 1 Mick Schumacher, Louis Foster e Graham Rahal como formação atual da equipe, ainda não foi divulgado quem deixará de pilotar pela RLL em 2027.

Bobby Rahal, coproprietário da RLL, destacou tanto o momento estratégico quanto o significado pessoal de fechar o acordo com a família Reinbold.

“Sempre tive um enorme respeito por Dennis Reinbold, tanto como colega proprietário de equipe quanto como colega revendedor de automóveis”, disse Rahal. “Sua dedicação à IndyCar e o legado que ele construiu ao longo de muitos anos conquistaram o respeito de todos no paddock".

“Ao avaliarmos a direção de longo prazo da nossa organização, tomamos a decisão estratégica de retornar nosso programa de tempo integral para dois carros a partir de 2027".

"Acreditamos que isso posiciona nossa equipe para maximizar nosso nível de competitividade, ao mesmo tempo em que nos permite concentrar nossos recursos enquanto nos preparamos para a introdução do novo carro".​

“Dennis havia manifestado interesse em adquirir um charter desde o momento em que o programa foi estabelecido, e tivemos várias conversas com ele antes de seu falecimento. Estamos satisfeitos por termos conseguido concluir essa transação e não conseguimos pensar em uma organização mais merecedora para receber a licença. Isso reflete o compromisso de longa data de Dennis com o esporte e ajuda a garantir que esse legado continue".

Bobby Rahal Foto: Penske Entertainment

A iniciativa traz a equipe Dreyer & Reinbold Racing de volta às competições em tempo integral da Indy pela primeira vez desde 2012.

Com sede em Carmel, Indiana, a equipe fundada por Dennis Reinbold possui uma ligação de um século com o Indianapolis Motor Speedway que remonta ao avô de Dennis, Floyd “Pop” Dreyer, que atuou como mecânico da Duesenberg na década de 1920. A DRR já classificou 57 carros para as 500 Milhas de Indianápolis em 27 participações.

Agora liderada pelo CEO Derek Reinbold, a equipe vê essa campanha em tempo integral como uma homenagem ao seu falecido fundador e um compromisso com o impulso da série.

“Quero agradecer a Bobby Rahal, [aos outros coproprietários da RLL] Mike Lanigan, David Letterman e [ao presidente da RLL] Jay Frye pela maneira como abordaram isso desde nossa primeira conversa”, disse Reinbold. “Eles trataram isso como uma parceria entre duas organizações que desejam ver o sucesso uma da outra, e este anúncio de hoje reflete isso".

“A Indy está na posição mais forte em que já esteve nas últimas décadas, e isso é resultado direto da gestão e liderança de Roger Penske. O crescimento desta categoria, tanto nas pistas quanto fora delas, fez com que este fosse o momento certo para nossa equipe retornar às corridas em tempo integral".

"Meu pai fundou a Dreyer & Reinbold Racing e dedicou toda a sua vida a ela, e nossa família faz parte do [Indianapolis Motor] Speedway há quatro gerações. Competir por uma temporada completa novamente é a maneira mais verdadeira de honrarmos seu legado, e pretendemos deixá-lo orgulhoso".

A transação serve como prova de conceito para a estrutura de charters da Indy, projetada para incentivar o investimento sustentável e, ao mesmo tempo, abrir caminhos claros para a entrada ou expansão no paddock.

“A primeira transferência de um charter da Indy é um marco importante para o sistema e demonstra que ele está funcionando conforme o planejado”, disse Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment.

“O sistema de charters oferece às equipes um ativo valioso, incentivando seu investimento contínuo no crescimento de longo prazo do esporte, ao mesmo tempo em que proporciona a novos grupos de proprietários um caminho claro para ingressar na série. É mais um passo no fortalecimento da base de longo prazo da Indy.”

A Dreyer & Reinbold Racing anunciará detalhes adicionais sobre seu programa para 2027 — incluindo a seleção de pilotos e parceiros comerciais — em uma data posterior.

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