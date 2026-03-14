Caio Collet vai alinhar o Chevrolet #4 em 16º no grid da primeira corrida da história da IndyCar nas ruas de Arlington.

A terceira classificação da temporada foi o melhor do único brasileiro do grid, que ficou a apenas 0s2865 de avançar para a segunda fase da sessão realizada na tarde deste sábado (14). E poderia ter sido ainda mais positivo, se não fosse uma interrupção na fase final, quando Collet vinha com suas melhores parciais e foi obrigado a entrar nos pits por bandeira vermelha provocada por uma batida de um concorrente.

Em sua melhor passagem pelo circuito de 2,73 milhas, o estreante da equipe AJ Foyt Racing anotou 1:35.0300, o oitavo tempo do grupo. O sexto colocado foi Pato O’ward, com a marca de 1:34.7435.

Dentre os competidores que disputam o Rookie of The Year, o piloto patrocinado brasileiro é quem larga mais à frente no domingo. A corrida nas ruas de Arlington tem previsão de 70 voltas e, como na etapa de abertura da temporada no circuito urbano de St Pete, são necessários dois stints de ao menos duas voltas cada sob bandeira verde com os pneus vermelhos, compostos que apresentam maior degradação.

Collet aparece em vigésimo na tabela de pontos, empatado com Louis Foster e apenas uma posição e um ponto atrás de seu companheiro na AJ Foyt Racing, Santino Ferrucci.

A pista de Arlington tem a maior reta do calendário, com 0.9 milha de extensão e contorna dois dos principais estádios de equipes profissionais no Texas, o AT&T Stadium, casa dos Dallas Cowboys na NFL, e o Globe Life Field, onde o Texas Rangers manda seus jogos na MLB.

“Vamos largar de 16º e poderia ter sido melhor, mas infelizmente deu uma bandeira vermelha justo quando estava na minha melhor volta. Acredito que teríamos avançado para o grupo dos 12 mais rápidos e possivelmente conseguido uma posição para largar entre os dez, porque o carro estava muito bem acertado", iniciou Collet.

"Mas são coisas que acontecem, bandeiras vermelhas não estão em nosso controle… Estou feliz com a equipe, fizemos um grande progresso, fomos competitivos em todos os treinos. Claro que o desfecho do quali foi um pouco frustrante, mas estamos rápidos e vamos para cima na corrida deste domingo", finalizou.

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