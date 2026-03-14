Indy Arlington

Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º

Piloto da Andretti dividirá a primeira fila com Alex Palou, após uma sessão de classificação cheia de reviravoltas; brasileiro disputou no segundo grupo do Q1

Editado:
Marcus Ericsson, Andretti Global

Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Marcus Ericsson realizou um grande feito ao conquistar a primeira pole position da carreira na IndyCar para o GP de Arligton. O brasileiro Caio Collet se classificou na 16º colocação.

O sueco de 35 anos completou uma volta notável de 1m34s3562 no circuito temporário de rua de 4 km e 14 curvas para conquistar a primeira posição. É a primeira pole de Ericsson em 117 largadas na carreira e a primeira desde 2013, quando ele competia na GP2 (atual Fórmula 2).

Isso marcou a introdução da classificação com um único carro e uma única volta no Fast Six, com o mais lento entre aqueles que avançaram da Rodada dos 12 largando primeiro e o mais rápido sendo o último a ir à pista. Ericsson foi o primeiro a sair, equipado com um conjunto de pneus alternativos mais macios em seu Honda Andretti Global nº 28, e estabeleceu o tempo inicial.

O atual e tetracampeão da Indy, Alex Palou — o último piloto a entrar na pista —, ficou em segundo lugar, bem atrás, após completar uma volta rápida de 1m34s8180s, 0s4618s atrás de Ericsson. Pato O'Ward saiu em quinto e parecia pronto para disputar a pole, mas não conseguiu nada melhor do que uma volta rápida de 1m34s8453 e ficou em terceiro.

O Honda #26 da Andretti Global, pilotado por Will Power, que foi o terceiro piloto a entrar na pista, teve uma volta limpa e ficou em quarto lugar após marcar o melhor tempo de 1m35s0856s. Felix Rosenqvist levou o Honda nº 60 da Meyer Shank Racing (MSR) a uma volta de 1m35s1607 e ao quinto lugar.

Marcus Armstrong, da MSR, foi o segundo piloto a entrar na pista e teve dificuldades para manter ritmo suficiente para disputar a liderança, registrando uma volta de 1m35s6012. Ele ficou em sexto lugar. 

Q2

Com um conjunto de pneus macios, Palou registrou uma volta de 1m33s4049s para avançar. Ele liderou O’Ward, Rosenqvist, Power, Armstrong e Ericsson.

Kyle Kirkwood fez uma volta de 1m34s5205, mas também teve um leve contato com a mureta com o pneu traseiro esquerdo. Ao entrar nos boxes para verificar a gravidade do incidente, sua equipe trocou os compostos pelos mais macios e o mandou de volta à pista, onde ele registrou uma volta de 1m33s8868, terminando em sétimo, 0s0415 atrás de seu companheiro de equipe.

Christian Rasmussen, da ECR, terminou em oitavo. David Malukas foi o melhor qualificado da equipe Penske, colocando seu Chevrolet nº 12 em nono. O Chevrolet nº 20 da ECR, pilotado por Alexander Rossi, ficou em 10º.

Josef Newgarden, que teve que recorrer a um carro reserva — o mesmo que venceu no último fim de semana no Phoenix Raceway — depois de furar o chassi em um acidente durante os treinos desta manhã, terminou em 11º. Santino Ferrucci, da AJ Foyt Racing, ficou em 12º.

Grupos

O primeiro grupo foi liderado por Palou, que registrou a primeira volta rápida com 1m33s7398 usando um conjunto de pneus alternativos. Ele ficou à frente de Rosenqvist, Rossi, Newgarden, Rasmussen e Ericsson.

Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), foi o primeiro a sair, terminando em sétimo no grupo. Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) ficou logo atrás, seguido pelos novatos Mick Schumacher (RLL) e Dennis Hauger (Dale Coyne Racing). A dupla da Juncos Hollinger Racing, Rinus VeeKay e Sting Ray Robb, ficou na parte de baixo do grupo.

A maior surpresa do segundo grupo aconteceu a dois minutos do fim, quando Scott McLaughlin bateu na mureta interna da Curva 8 e foi direto para a mureta externa com o canto dianteiro esquerdo de seu Chevrolet nº 3 da Team Penske. O incidente deu aos pilotos restantes uma volta para tentar avançar.

A volta rápida de Kirkwood, de 1m33s9473 — com um conjunto de pneus primários mais duros —, estabelecida antes do acidente de McLaughlin, acabou sendo a mais rápida, superando Malukas, Ferrucci, Armstrong, Power e O’Ward. 

Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, foi o primeiro a ficar de fora. O novato da AJ Foyt Racing,o brasileiro Caio Collet, ficou em oitavo no grupo, à frente de Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, e de Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing. Nolan Siegel (Arrow McLaren) e Graham Rahal (RLL) terminaram em 11º e 12º, respectivamente, no segundo grupo.

1 M ERICSSON Andretti Honda 1:34.356
2 A PALOU Ganassi Honda 1:34.818
3 P O’WARD McLaren Chevrolet 1:34.845
4 W POWER Andretti Honda 1:35.085
5 F ROSENQVIST Meyer Shank Honda 1:35.160
6 M ARMSTRONG Meyer Shank Honda 1:35.601
7 K KIRKWOOD Andretti Honda 1:33.886
8 C RASMUSSEN Carpenter Chevrolet 1:34.144
9 D MALUKAS Penske Chevrolet 1:34.245
10 A ROSSI Carpenter Chevrolet 1:34.304
11 J NEWGARDEN Penske Chevrolet 1:34.395
12 S FERRUCCI Foyt Chevrolet 1:34.489
13 L FOSTER RLL Honda 1:34.664
14 K SIMPSON Ganassi Honda 1:34.793
15 R GROSJEAN Dale Coyne Honda 1:34.719
16 C COLLET Foyt Chevrolet 1:35.030
17 M SCHUMACHER RLL Honda 1:34.839
18 C LUNDGAARD McLaren Chevrolet 1:35.076
19 D HAUGER Dale Coyne Honda 1:34.873
20 S DIXON Ganassi Honda 1:35.130
21 R VEEKAY Juncos Chevrolet 1:34.919
22 N SIEGEL McLaren Chevrolet 1:35.228
23 S ROBB Juncos Chevrolet 1:36.178
24 G RAHAL RLL Honda 1:35.315
25 S McLAUGHLIN Penske Chevrolet 1:38.657

