Ericsson 'desencanta' e conquista primeira pole na Indy no GP de Arlington; Collet larga em 16º
Piloto da Andretti dividirá a primeira fila com Alex Palou, após uma sessão de classificação cheia de reviravoltas; brasileiro disputou no segundo grupo do Q1
Marcus Ericsson realizou um grande feito ao conquistar a primeira pole position da carreira na IndyCar para o GP de Arligton. O brasileiro Caio Collet se classificou na 16º colocação.
O sueco de 35 anos completou uma volta notável de 1m34s3562 no circuito temporário de rua de 4 km e 14 curvas para conquistar a primeira posição. É a primeira pole de Ericsson em 117 largadas na carreira e a primeira desde 2013, quando ele competia na GP2 (atual Fórmula 2).
Isso marcou a introdução da classificação com um único carro e uma única volta no Fast Six, com o mais lento entre aqueles que avançaram da Rodada dos 12 largando primeiro e o mais rápido sendo o último a ir à pista. Ericsson foi o primeiro a sair, equipado com um conjunto de pneus alternativos mais macios em seu Honda Andretti Global nº 28, e estabeleceu o tempo inicial.
O atual e tetracampeão da Indy, Alex Palou — o último piloto a entrar na pista —, ficou em segundo lugar, bem atrás, após completar uma volta rápida de 1m34s8180s, 0s4618s atrás de Ericsson. Pato O'Ward saiu em quinto e parecia pronto para disputar a pole, mas não conseguiu nada melhor do que uma volta rápida de 1m34s8453 e ficou em terceiro.
O Honda #26 da Andretti Global, pilotado por Will Power, que foi o terceiro piloto a entrar na pista, teve uma volta limpa e ficou em quarto lugar após marcar o melhor tempo de 1m35s0856s. Felix Rosenqvist levou o Honda nº 60 da Meyer Shank Racing (MSR) a uma volta de 1m35s1607 e ao quinto lugar.
Marcus Armstrong, da MSR, foi o segundo piloto a entrar na pista e teve dificuldades para manter ritmo suficiente para disputar a liderança, registrando uma volta de 1m35s6012. Ele ficou em sexto lugar.
Q2
Kyle Kirkwood, Andretti Global com Curb-Agajanian
Com um conjunto de pneus macios, Palou registrou uma volta de 1m33s4049s para avançar. Ele liderou O’Ward, Rosenqvist, Power, Armstrong e Ericsson.
Kyle Kirkwood fez uma volta de 1m34s5205, mas também teve um leve contato com a mureta com o pneu traseiro esquerdo. Ao entrar nos boxes para verificar a gravidade do incidente, sua equipe trocou os compostos pelos mais macios e o mandou de volta à pista, onde ele registrou uma volta de 1m33s8868, terminando em sétimo, 0s0415 atrás de seu companheiro de equipe.
Christian Rasmussen, da ECR, terminou em oitavo. David Malukas foi o melhor qualificado da equipe Penske, colocando seu Chevrolet nº 12 em nono. O Chevrolet nº 20 da ECR, pilotado por Alexander Rossi, ficou em 10º.
Josef Newgarden, que teve que recorrer a um carro reserva — o mesmo que venceu no último fim de semana no Phoenix Raceway — depois de furar o chassi em um acidente durante os treinos desta manhã, terminou em 11º. Santino Ferrucci, da AJ Foyt Racing, ficou em 12º.
Grupos
Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing
O primeiro grupo foi liderado por Palou, que registrou a primeira volta rápida com 1m33s7398 usando um conjunto de pneus alternativos. Ele ficou à frente de Rosenqvist, Rossi, Newgarden, Rasmussen e Ericsson.
Louis Foster, da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), foi o primeiro a sair, terminando em sétimo no grupo. Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) ficou logo atrás, seguido pelos novatos Mick Schumacher (RLL) e Dennis Hauger (Dale Coyne Racing). A dupla da Juncos Hollinger Racing, Rinus VeeKay e Sting Ray Robb, ficou na parte de baixo do grupo.
A maior surpresa do segundo grupo aconteceu a dois minutos do fim, quando Scott McLaughlin bateu na mureta interna da Curva 8 e foi direto para a mureta externa com o canto dianteiro esquerdo de seu Chevrolet nº 3 da Team Penske. O incidente deu aos pilotos restantes uma volta para tentar avançar.
A volta rápida de Kirkwood, de 1m33s9473 — com um conjunto de pneus primários mais duros —, estabelecida antes do acidente de McLaughlin, acabou sendo a mais rápida, superando Malukas, Ferrucci, Armstrong, Power e O’Ward.
Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, foi o primeiro a ficar de fora. O novato da AJ Foyt Racing,o brasileiro Caio Collet, ficou em oitavo no grupo, à frente de Christian Lundgaard, da Arrow McLaren, e de Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing. Nolan Siegel (Arrow McLaren) e Graham Rahal (RLL) terminaram em 11º e 12º, respectivamente, no segundo grupo.
|1
|M ERICSSON
|Andretti Honda
|1:34.356
|2
|A PALOU
|Ganassi Honda
|1:34.818
|3
|P O’WARD
|McLaren Chevrolet
|1:34.845
|4
|W POWER
|Andretti Honda
|1:35.085
|5
|F ROSENQVIST
|Meyer Shank Honda
|1:35.160
|6
|M ARMSTRONG
|Meyer Shank Honda
|1:35.601
|7
|K KIRKWOOD
|Andretti Honda
|1:33.886
|8
|C RASMUSSEN
|Carpenter Chevrolet
|1:34.144
|9
|D MALUKAS
|Penske Chevrolet
|1:34.245
|10
|A ROSSI
|Carpenter Chevrolet
|1:34.304
|11
|J NEWGARDEN
|Penske Chevrolet
|1:34.395
|12
|S FERRUCCI
|Foyt Chevrolet
|1:34.489
|13
|L FOSTER
|RLL Honda
|1:34.664
|14
|K SIMPSON
|Ganassi Honda
|1:34.793
|15
|R GROSJEAN
|Dale Coyne Honda
|1:34.719
|16
|C COLLET
|Foyt Chevrolet
|1:35.030
|17
|M SCHUMACHER
|RLL Honda
|1:34.839
|18
|C LUNDGAARD
|McLaren Chevrolet
|1:35.076
|19
|D HAUGER
|Dale Coyne Honda
|1:34.873
|20
|S DIXON
|Ganassi Honda
|1:35.130
|21
|R VEEKAY
|Juncos Chevrolet
|1:34.919
|22
|N SIEGEL
|McLaren Chevrolet
|1:35.228
|23
|S ROBB
|Juncos Chevrolet
|1:36.178
|24
|G RAHAL
|RLL Honda
|1:35.315
|25
|S McLAUGHLIN
|Penske Chevrolet
|1:38.657
