Indy: Rosenqvist 'beira perfeição' e crava pole em Long Beach; Collet é 20º
O piloto da Meyer Shank bateu O'Ward em uma sessão dramática
Neste sábado, Felix Rosenqvist conquistou a pole position para o GP de Long Beach da Indy Car. O brasileiro Caio Collet ficou com a 20ª colocação.
O sueco, ao volante do Honda nº 60 da Meyer Shank Racing, registrou uma volta rápida de 1m07s4635 no circuito de rua de 1,968 milhas e 11 curvas, garantindo assim a sua sétima pole da carreira. O Chevrolet Arrow McLaren nº 5 de Pato O’Ward, o último a entrar na classificação, quase conseguiu uma volta perfeita para conquistar a pole, mas acabou ficando em segundo lugar por 0s0441.
Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, terminou em terceiro, à frente de Kyle Kirkwood, da Andretti Global, e David Malukas, da Team Penske. Scott Dixon, no Honda nº 9 da Chip Ganassi Racing, ficou em sexto lugar.
FAST SIX
Com o formato de classificação de volta única, a ordem de saída acabou sendo Malukas, Palou, Felix, Kirkwood, Dixon e O'Ward. O único ajuste significativo foi o de O’Ward, que optou por sair por último, apesar de estar em quinto lugar na segunda rodada.
Malukas teve vários momentos de derrapagem durante sua volta, com a traseira deslizando e saindo da pista enquanto registrava uma volta de 1m07s6508 para estabelecer o tempo de referência.
O atual e tetracampeão da Indy, Palou, foi o próximo a entrar na pista e rodou com fluidez até sofrer uma derrapagem violenta na última curva em S, mas o erro não foi suficiente para impedi-lo de marcar a volta mais rápida, com 1m07s5289, destronando Malukas.
O terceiro piloto a entrar foi Rosenqvist, que conseguiu saltar para o topo com uma volta perfeita e aproveitou cada centímetro da pista para cravar 1m07s4635s. Kirkwood, saiu em quarto e estava na briga pela primeira fila, mas uma breve derrapada na Curva 4 e outra na Curva 10 resultaram em uma volta de 1m07s6199, garantindo o terceiro lugar e empurrando Malukas para o quarto.
O hexacampeão, Dixon, que nunca conquistou a pole em Long Beach, saiu em quinto e não conseguiu ultrapassar nenhum de seus rivais após uma volta de 1m07s8566. O’Ward saiu por último entre o grupo, mas acompanhou Rosenqvist durante toda a volta, mas por pouco não conseguiu tirar a pole dele, com uma volta de 1m07s5076 que o colocou em segundo.
Rodada dos 12
Malukas fez uma volta rápida de 1m07s244 para liderar a segunda rodada, à frente de Palou por 0s0117. Rosenqvist terminou em terceiro, com Kirkwood e O’Ward atrás. O último piloto a se classificar foi Dixon.
Grupos
No Grupo 1, Rosenqvist registrou uma volta rápida de 1m07s4691 para assumir a liderança da tabela de tempos. O’Ward ficou em segundo, 0s1674 atrás. Malukas ficou em terceiro, à frente de Lundgaard, McLaughlin e VeeKay.
Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, foi o primeiro a ficar de fora da classificação. Outros que ficaram de fora incluíram Marcus Ericsson, da Andretti Global, a dupla da Dale Coyne Racing formada por Romain Grosjean e o novato Dennis Hauger, além da dupla da Rahal Letterman Lanigan Racing, Louis Foster e o novato Mick Schumacher.
O Grupo 2 foi liderado por Dixon, seguido por Palou, Power, Kirkwood, Simpson e Rahal. Josef Newgarden, da Team Penske, foi o primeiro a ser eliminado, ficando fora da classificação por 0s0169. Ele foi seguido pela dupla da Ed Carpenter Racing, Alexander Rossi e Christian Rasmussen. Outros eliminados incluíram o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet, e seu companheiro de equipe Santino Ferrucci, juntamente com Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, e Nolan Siegel, da Arrow McLaren.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Mph
|1
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|
1'07.4635
|105.017
|2
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|
+0.0441
1'07.5076
|104.948
|3
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|
+0.0654
1'07.5289
|104.915
|4
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|
+0.1564
1'07.6199
|104.774
|5
|D. Malukas Team Penske
|12
|
+0.1873
1'07.6508
|104.726
|6
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|
+0.3931
1'07.8566
|104.408
|7
|W. Power Andretti Global
|26
|
+0.0528
1'07.5163
|104.935
|8
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|
+0.1412
1'07.6047
|104.797
|9
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|
+0.1542
1'07.6177
|104.777
|10
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|
+0.1984
1'07.6619
|104.709
|11
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|
+0.2583
1'07.7218
|104.616
|12
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|
+0.2648
1'07.7283
|104.606
|13
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|
+0.3074
1'07.7709
|104.540
|14
|J. Newgarden Team Penske
|2
|
+0.2639
1'07.7274
|104.608
|15
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|
+0.3881
1'07.8516
|104.416
|16
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|
+0.3764
1'07.8399
|104.434
|17
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|
+0.4389
1'07.9024
|104.338
|18
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|
+0.4121
1'07.8756
|104.379
|19
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|
+0.7507
1'08.2142
|103.861
|20
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|
+0.4647
1'07.9282
|104.298
|21
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|
+0.7836
1'08.2471
|103.811
|22
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|
+0.4705
1'07.9340
|104.289
|23
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|
+1.0839
1'08.5474
|103.356
|24
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|
+0.8215
1'08.2850
|103.753
|25
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|
+1.1462
1'08.6097
|103.262
