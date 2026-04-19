Indy Long Beach

Indy: Rosenqvist 'beira perfeição' e crava pole em Long Beach; Collet é 20º

O piloto da Meyer Shank bateu O'Ward em uma sessão dramática

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Felix Rosenqvist, Meyer Shank w/ Curb-Agajanian

Neste sábado, Felix Rosenqvist conquistou a pole position para o GP de Long Beach da Indy Car. O brasileiro Caio Collet ficou com a 20ª colocação.

O sueco, ao volante do Honda nº 60 da Meyer Shank Racing, registrou uma volta rápida de 1m07s4635 no circuito de rua de 1,968 milhas e 11 curvas, garantindo assim a sua sétima pole da carreira. O Chevrolet Arrow McLaren nº 5 de Pato O’Ward, o último a entrar na classificação, quase conseguiu uma volta perfeita para conquistar a pole, mas acabou ficando em segundo lugar por 0s0441. 
 
Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, terminou em terceiro, à frente de Kyle Kirkwood, da Andretti Global, e David Malukas, da Team Penske. Scott Dixon, no Honda nº 9 da Chip Ganassi Racing, ficou em sexto lugar.
 
FAST SIX 

Com o formato de classificação de volta única, a ordem de saída acabou sendo Malukas, Palou, Felix, Kirkwood, Dixon e O'Ward. O único ajuste significativo foi o de O’Ward, que optou por sair por último, apesar de estar em quinto lugar na segunda rodada. 
 
Malukas teve vários momentos de derrapagem durante sua volta, com a traseira deslizando e saindo da pista enquanto registrava uma volta de 1m07s6508 para estabelecer o tempo de referência.  
 
O atual e tetracampeão da Indy, Palou, foi o próximo a entrar na pista e rodou com fluidez até sofrer uma derrapagem violenta na última curva em S, mas o erro não foi suficiente para impedi-lo de marcar a volta mais rápida, com 1m07s5289, destronando Malukas. 
 
O terceiro piloto a entrar foi Rosenqvist, que conseguiu saltar para o topo com uma volta perfeita e aproveitou cada centímetro da pista para cravar 1m07s4635s. Kirkwood, saiu em quarto e estava na briga pela primeira fila, mas uma breve derrapada na Curva 4 e outra na Curva 10 resultaram em uma volta de 1m07s6199, garantindo o terceiro lugar e empurrando Malukas para o quarto. 
 
O hexacampeão, Dixon, que nunca conquistou a pole em Long Beach, saiu em quinto e não conseguiu ultrapassar nenhum de seus rivais após uma volta de 1m07s8566. O’Ward saiu por último entre o grupo, mas acompanhou Rosenqvist durante toda a volta, mas por pouco não conseguiu tirar a pole dele, com uma volta de 1m07s5076 que o colocou em segundo.
 
Rodada dos 12
 
Malukas fez uma volta rápida de 1m07s244 para liderar a segunda rodada, à frente de Palou por 0s0117. Rosenqvist terminou em terceiro, com Kirkwood e O’Ward atrás. O último piloto a se classificar foi Dixon.
 
Grupos 
 
No Grupo 1, Rosenqvist registrou uma volta rápida de 1m07s4691 para assumir a liderança da tabela de tempos. O’Ward ficou em segundo, 0s1674 atrás. Malukas ficou em terceiro, à frente de Lundgaard, McLaughlin e VeeKay. 
 
Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, foi o primeiro a ficar de fora da classificação. Outros que ficaram de fora incluíram Marcus Ericsson, da Andretti Global, a dupla da Dale Coyne Racing formada por Romain Grosjean e o novato Dennis Hauger, além da dupla da Rahal Letterman Lanigan Racing, Louis Foster e o novato Mick Schumacher. 
 
O Grupo 2 foi liderado por Dixon, seguido por Palou, Power, Kirkwood, Simpson e Rahal. Josef Newgarden, da Team Penske, foi o primeiro a ser eliminado, ficando fora da classificação por 0s0169. Ele foi seguido pela dupla da Ed Carpenter Racing, Alexander Rossi e Christian Rasmussen. Outros eliminados incluíram o novato da AJ Foyt Racing, Caio Collet, e seu companheiro de equipe Santino Ferrucci, juntamente com Sting Ray Robb, da Juncos Hollinger Racing, e Nolan Siegel, da Arrow McLaren.

Grid

Todas as estatísticas
 
 
 
 
Cla Piloto # Tempo Mph
1 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

1'07.4635

 105.017
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+0.0441

1'07.5076

 104.948
3 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

+0.0654

1'07.5289

 104.915
4 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+0.1564

1'07.6199

 104.774
5 United States D. Malukas Team Penske 12

+0.1873

1'07.6508

 104.726
6 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+0.3931

1'07.8566

 104.408
7 Australia W. Power Andretti Global 26

+0.0528

1'07.5163

 104.935
8 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

+0.1412

1'07.6047

 104.797
9 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+0.1542

1'07.6177

 104.777
10 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+0.1984

1'07.6619

 104.709
11 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

+0.2583

1'07.7218

 104.616
12 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.2648

1'07.7283

 104.606
13 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+0.3074

1'07.7709

 104.540
14 United States J. Newgarden Team Penske 2

+0.2639

1'07.7274

 104.608
15 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.3881

1'07.8516

 104.416
16
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+0.3764

1'07.8399

 104.434
17
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

+0.4389

1'07.9024

 104.338
18 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+0.4121

1'07.8756

 104.379
19 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+0.7507

1'08.2142

 103.861
20 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+0.4647

1'07.9282

 104.298
21 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+0.7836

1'08.2471

 103.811
22 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+0.4705

1'07.9340

 104.289
23 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+1.0839

1'08.5474

 103.356
24
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+0.8215

1'08.2850

 103.753
25
N. Siegel Arrow McLaren
 6

+1.1462

1'08.6097

 103.262
