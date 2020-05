Ferrari confirma que avalia projeto na Indy a partir de 2022

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, admitiu que a fabricante italiana está atualmente investigando a possibilidade de entrar na Indy, possivelmente a partir de 2022.

Poucos dias após o ícone Mario Andretti ter pedido que a escuderia considerasse a entrada na categoria, Binotto admitiu que tanto a Indy quanto as corridas de carros esportivos estão em discussão na base de Maranello.

Durante entrevista à Sky Sports Italia, o chefe da Ferrari confirmou que o objetivo é encontrar campeonatos que atendam às necessidades da Ferrari quando parte da equipe de esportiva estiver destinada a se tornar redundante, devido ao limite de orçamento da Fórmula 1.

“A Ferrari sente muita responsabilidade em relação a seus funcionários”, explicou Binotto, “E queremos ter certeza de que para cada um deles haverá um espaço de trabalho no futuro.”

“Por esse motivo, começamos a avaliar programas alternativos e confirmo que estamos analisando a Indy, que atualmente é uma categoria muito diferente da nossa [F1], mas tem uma mudança de regulamentação prevista para 2022 [introdução de motores híbridos]. Também observamos o mundo das corridas de endurance e outras categorias. Vamos tentar fazer a melhor escolha.”

“Nas últimas semanas, houve muita discussão sobre o downsizing do orçamento disponível para as equipes de Fórmula 1”, concluiu Binotto. “Uma conclusão já foi alcançada. O limite de US$ 175 milhões definido e votado [em 2019] será reduzido para US$ 145 milhões. Na Ferrari, estávamos nos estruturando com base no orçamento aprovado no ano passado, e a redução adicional representa um desafio importante que inevitavelmente levará à revisão da equipe, da estrutura e da organização.”

Embora não tenha havido indícios que a Indy esteja se preparando para abrir as portas a um fornecedor de chassi alternativo além do Dallara, que é o único fornecedor desde 2009, os novos regulamentos de motor e chassi podem tornar isso uma possibilidade.

Cerca de 35 anos após o projeto natimorto da Ferrari 637 IndyCar, criado durante uma disputa em andamento entre a Enzo Ferrari e a FIA, as chances da escuderia competir nos monopostos dos EUA parecem ter dado um salto significativo.

Vettel deu vexame na Ferrari? Alemão foi pior que Alonso na escuderia?

PODCAST: Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?