A FOX Corporation adquiriu um terço da Penske Entertainment, empresa controladora da IndyCar e do icônico Indianapolis Motor Speedway. Os termos financeiros não foram divulgados.

O anúncio, feito em conjunto na quinta-feira pela Penske Entertainment e pela FOX, marca um investimento significativo no crescimento contínuo da Fórmula Indy e coincide com uma extensão de vários anos do acordo de direitos de mídia da categoria com a FOX Sports.

"Essa parceria foi construída com base em uma confiança de longa data e uma visão compartilhada para o futuro", disse Roger Penske, presidente da Penske Corporation. "A FOX vê o incrível potencial do nosso esporte e quer desempenhar um papel ativo na construção da nossa trajetória de crescimento. Lachlan Murdoch e sua equipe, começando por Eric Shanks, estão comprometidos com o nosso sucesso e trarão uma energia e inovação incríveis para a IndyCar".

Segundo comunicado oficial à imprensa, o acordo tem como objetivo reforçar o futuro da IndyCar, com um foco renovado na inovação das corridas, estratégias de conteúdo imersivas, plataformas digitais aprimoradas e o desenvolvimento de personalidades de pilotos como nomes conhecidos.

Isso também solidifica a FOX Sports como a casa de transmissão de longo prazo da categoria, capitalizando em uma temporada que já mostrou um crescimento substancial de audiência.

A FOX tornou-se parceira de transmissão da IndyCar em 2025 e apresentou resultados recordes, incluindo um aumento de 41% na audiência das 500 Milhas de Indianápolis, que teve uma média de 7,01 milhões de espectadores - a maior em 17 anos. No geral, a temporada está registrando um aumento médio de 31% nas classificações ano a ano.

"Estamos entusiasmados por nos juntarmos ao grupo de proprietários da IndyCar em um momento tão importante para o esporte", disse Eric Shanks, CEO & Produtor Executivo da FOX Sports. "A IndyCar representa tudo o que valorizamos nos esportes ao vivo: fãs apaixonados, locais icônicos, competições de elite e potencial para contar histórias durante todo o ano. Esse investimento ressalta nosso compromisso com os esportes automobilísticos e nossa crença no crescimento contínuo da IndyCar dentro e fora das pistas. Estamos entusiasmados em ajudar a elevar o esporte a novos patamares em todas as plataformas".

Em 2026, a categoria expandirá ainda mais, com a inclusão de uma nova corrida no distrito de entretenimento de Arlington, no Texas, criado em parceria com o Dallas Cowboys e o Texas Rangers - uma colaboração inédita no automobilismo dos EUA. A programação, que ainda não foi divulgada, também deve incluir uma corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

A Penske Entertainment adquiriu a IndyCar e o Indianapolis Motor Speedway da família Hulman-George em novembro de 2019. Essa compra marcou uma nova era para o esporte, e agora, com a entrada da FOX, a IndyCar parece estar pronta para seu próximo capítulo.

A primeira corrida sob a nova administração será o GP de Portland, no domingo, 10 de agosto.

