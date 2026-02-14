Grosjean retorna à Indy e correrá pela equipe Dale Coyne em 2026

O ex-Fórmula 1 Romain Grosjean retornará à Indy em 2026, pilotando o Honda #18 pela Dale Coyne Racing. Era a última vaga aberta antes do início da nova temporada. O francês recentemente pilotou pela DCR nos testes de pré-temporada em Sebring.

Grosjean tem 179 largadas na F1 com dez pódios, mas deixou o esporte após a temporada de 2020, mudando para a Indy nos Estados Unidos. Ele correu a maior parte da temporada de 2021 em um carro que foi uma colaboração entre Coyne e Rick Ware Racing, conquistando três pódios.

Ele se juntou à equipe de Andretti para as temporadas de 2022 e 2023, adicionando mais três pódios ao seu histórico, mas terminando em 13º lugar na pontuação em ambas as temporadas. Depois de sair da Andretti, ele se juntou à Juncos Hollinger Racing para a temporada 2024, com um quarto lugar como melhor resultado e terminando o ano em 17º no campeonato.

O piloto de 39 anos ficou ausente do grid durante todo o ano de 2025 e alguns pensaram que sua passagem na Indy havia chegado ao fim — sem vitórias, mas com cinco segundos lugares. Ele passou parte do ano competindo no IMSA SportsCar Championship, pilotando um Lamborghini GTP para a Automobili Lamborghini Squadra Corse.

Indy anuncia acordo plurianual com Chevrolet e a Honda

Kyle Kirkwood, Andretti Global, Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing, Scott McLaughlin, Team Penske Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

A Indy anunciou um compromisso plurianual que manterá a Chevrolet e a Honda como fabricantes de equipamentos originais (OEMs) oficiais para o esporte.

O novo acordo terá início em 2027 e terá duração de “vários anos”, de acordo com o comunicado à imprensa. Ambos os fabricantes também estarão envolvidos no desenvolvimento do motor e das regras de competição que serão implementadas com o novo carro previsto para a temporada de 2028.

“Este é um dia monumental para a Indy, impulsionado por um compromisso massivo e histórico de dois de nossos melhores e mais confiáveis parceiros”, disse o presidente da Indy, J. Douglas Boles.

“A Chevrolet e a Honda trabalharam incansavelmente conosco nos últimos 12 meses para chegar a este ponto, e ambas deixaram muito claro que estão totalmente comprometidas com este esporte e investidas em dar continuidade ao impulso positivo que a série gerou em 2025".

Além dos compromissos assumidos com o desenvolvimento de motores, fornecimento de motores e promoção da série, cada fabricante terá direito a possuir uma carta constitutiva a ser utilizada a partir de 2028.

“Como participantes da licença em 2028, a Chevrolet e a Honda agora têm uma nova e empolgante oportunidade de construir sobre seus incríveis legados nas corridas da Indy Series, enquanto continuam seus fortes relacionamentos com nossa lista atual de equipes e ajudam a entregar um carro novo, inovador e líder do setor em 2028”, disse Boles.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Foto: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Para a Honda, que começou sua trajetória na competição IndyCar em 1994, o anúncio marca a continuidade como fornecedora de motores por mais de 30 anos — incluindo seis temporadas como única fornecedora de motores. A fabricante japonesa conquistou seu 11º título de fabricantes em competições com vários fabricantes e o quinto nos últimos oito anos.

“Aos nossos estimados fãs, clientes e associados da Honda, estamos entusiasmados em anunciar nossa participação contínua na Indy”, disse David Salters, presidente da Honda Racing Corporation dos EUA.

“Com profundo respeito pela história e pelo espírito competitivo das corridas da Indy, temos orgulho de continuar nosso envolvimento após mais de 30 anos. Esse compromisso de longa data fortalece nossa capacidade de desenvolver ainda mais nosso pessoal e nossa tecnologia no auge das corridas de monopostos na América do Norte".

“A parceria entre a Indy e a FOX continua a crescer, trazendo uma cobertura excepcional das corridas e elevando a experiência dos fãs em todos os lugares. O futuro da IndyCar parece incrivelmente brilhante, e nós da Honda temos a honra de desempenhar um papel fundamental em seu sucesso contínuo".

O acordo com a Chevrolet estende a participação para 14 temporadas desde o retorno em 2012. Durante esse tempo, a marca do laço conquistou nove campeonatos de fabricantes, 16 no total, incluindo participações anteriores no esporte.

“A Chevrolet tem desfrutado de um relacionamento longo e bem-sucedido com a IndyCar como fabricante de motores, e essa extensão abre caminho para que a Indy continue a crescer e para que possamos maximizar ainda mais a transferência de tecnologia das pistas para as ruas”, disse o presidente da General Motors, Mark Reuss.

“A adição de uma carta permite que a Chevrolet se junte a outras partes interessadas para continuar a tornar a série ainda mais forte. A Indy produz corridas consistentemente emocionantes em circuitos de estrada e de rua, bem como em ovais, e estamos ansiosos para construir sobre nosso legado na Indy e apresentar um grande espetáculo para nossos leais fãs da Chevrolet".

Os detalhes dos parâmetros do trem de força a ser utilizado com o novo motor V6 biturbo de 2,4 litros com tecnologia híbrida, a ser introduzido com o carro de 2028, serão anunciados posteriormente.

