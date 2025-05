Desde o início, o terceiro dia de treinos da Indy 500 parecia mais 'urgente' do que as sessões anteriores, que haviam sido atrapalhadas pela chuva. Os ânimos estiveram acirrados nesta quinta-feira e a ação de pista foi, com os pilotos se aproximando mais do limite até que um deles finalmente passou do ponto: Christian Rasmussen. De todo modo, a liderança da sessão ficou com Josef Newgarden, que já venceu as 500 Milhas de Indianápolis.

Newgarden liderou a lista de tempos a bordo da Penske com 226,632 mph, que foi inferior aos tempos mais rápidos estabelecidos no início da semana. Mas, ainda assim, a Penske e Newgarden parecem ser a referência. O hexacampeão da IndyCar Scott Dixon, da Chip Ganassi, ficou em segundo lugar, com 225,457 mph, enquanto Conor Daly continuou a impressionar com a equipe Juncos Hollinger Racing, ficando em terceiro, com 224,893 mph.

Pato O'Ward ficou em quarto, Ryan Hunter-Reay em quinto, Álex Palou em sexto, Colton Herta em sétimo, Rasmussen em oitavo, David Malukas em nono e Scott McLaughlin em décimo. Em busca do penta inédito em Indy, o brasileiro Helio Castroneves afirmou ter focado no acerto de corrida e terminou o dia em 15º com a Meyer Shank.

Vários pilotos tiveram dificuldades com o equilíbrio, em parte devido ao peso adicional da unidade de potência híbrida na traseira dos carros. Santino Ferrucci e Graham Rahal foram os dois pilotos mais lentos da quinta-feira, com nenhum deles atingindo 220 mph -- com isso, podem temer o 'Bump Day'.

Houve movimentos mais ousados que nos dias anteriores, mas um momento em particular atraiu a ira de Nolan Siegel. Ele chamou Rasmussen de "idiota" depois que Christian fez uma ultrapassagem tardia que forçou Siegel a agir:

Rasmussen roda e Kanaan completa teste de atualização

Kyle Larson ficou em 17º lugar nas tabelas de velocidade, a 222,222 mph, em sua busca para completar "A Dupla" (Indy 500 e 600 Milhas de Charlotte da NASCAR Cup Series). Ele também foi o último piloto a sair para a pista depois que Tony Kanaan pilotou seu carro no teste de atualização de veteranos da manhã -- campeão da Indy 500 de 2013, o brasileiro chefiará normalmente a McLaren mas também é o reserva do norte-americano caso o piloto local não dispute as 500 Milhas em prol da NASCAR se o clima não ajudar.

Faltando pouco menos de duas horas para o fim da sessão, Rasmussen teve seu momento tenso na saída da Curva 2. Surpreendentemente, ele conseguiu não destruir completamente o carro, apenas tocando a parede externa com o pneu traseiro direito enquanto o carro rodava.

"Eu estava saindo de frente na (Curva) 2 o dia todo, especialmente com a direção do vento no momento", disse Rasmussen à FOX. "Fiquei um pouco surpreso por ter sido ali. Eu escapei no meio da (Curva) 2 e estava 'subindo' com o carro, obviamente bati no muro com a traseira direita. É o que acontece... Obviamente, não era onde queríamos estar, mas acho que temos carros rápidos por aqui, então ainda acho que foi um dia positivo. Agora que tiramos isso do caminho, vamos seguir em frente". Assista:

Rasmussen também estava com pneus velhos de 31 voltas, o que ele acredita que pode ter contribuído para o incidente. E com danos mínimos, ele esperava voltar à pista antes do fim da sessão, o que conseguiu fazer.

As coisas se acalmaram bastante na última hora, diferentemente dos dias anteriores. Apenas alguns carros saíram para a pista, a maioria fazendo simulações de classificação. Foi quando Newgarden chegou ao topo das velocidades sem vácuo, 'varrendo' as duas tabelas de velocidade. Ele alcançou 222,555 mph, negando a Kyle Kirkwood a honra de liderar as velocidades sem vácuo por três dias consecutivos. Kirkwood ficou com o segundo lugar, com Scott McLaughlin em terceiro.

Kyffin Simpson acabou dando o maior número de voltas entre todos, chegando a 119 voltas completadas na sessão. Nesta sexta-feira, "Fast Friday" é o dia em que veremos as velocidades mais rápidas até agora, já que pilotos e equipes aumentam a potência do motor para simular a classificação em Indy.

Resultado do treino livre 3 das 500 Milhas de Indianápolis de 2025:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph 1 Josef Newgarden Team Penske 2 35 39.7120 226.632 2 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 92 +0.2070 39.9190 0.2070 225.457 3 Conor Daly Juncos Hollinger Racing 76 71 +0.3071 40.0191 0.1001 224.893 4 Pato O'Ward Arrow McLaren 5 76 +0.3830 40.0950 0.0759 224.467 5 Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 23 35 +0.4697 40.1817 0.0867 223.983 6 Álex Palou Chip Ganassi Racing 10 112 +0.5643 40.2763 0.0946 223.456 7 Colton Herta Andretti Global 26 78 +0.6353 40.3473 0.0710 223.063 8 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 21 82 +0.6801 40.3921 0.0448 222.816 9 David Malukas A.J. Foyt Enterprises 4 49 +0.6915 40.4035 0.0114 222.753 10 Scott McLaughlin Team Penske 3 22 +0.6961 40.4081 0.0046 222.728 11 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 20 102 +0.7019 40.4139 0.0058 222.696 12 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing 77 44 +0.7111 40.4231 0.0092 222.645 13 Rinus VeeKay Dale Coyne Racing 18 57 +0.7121 40.4241 0.0010 222.639 14 Marcus Armstrong Michael Shank Racing 66 78 +0.7368 40.4488 0.0247 222.504 15 Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 81 +0.7456 40.4576 0.0088 222.455 16 Kyle Kirkwood Andretti Global 27 76 +0.7608 40.4728 0.0152 222.372 17 Kyle Larson Arrow McLaren/Rick Hendrick 17 65 +0.7880 40.5000 0.0272 222.222 18 Christian Lundgaard Arrow McLaren 7 80 +0.8491 40.5611 0.0611 221.887 19 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 30 29 +0.8925 40.6045 0.0434 221.650 20 Jacob Abel Dale Coyne Racing 51 58 +0.8935 40.6055 0.0010 221.645 21 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 8 119 +0.9012 40.6132 0.0077 221.603 22 Marco Andretti Andretti Global 98 75 +0.9067 40.6187 0.0055 221.573 23 Nolan Siegel Arrow McLaren 6 95 +0.9114 40.6234 0.0047 221.547 24 Will Power Team Penske 12 29 +0.9664 40.6784 0.0550 221.248 25 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 33 74 +0.9665 40.6785 0.0001 221.247 26 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 45 34 +1.0200 40.7320 0.0535 220.956 27 Marcus Ericsson Andretti Global 28 64 +1.0213 40.7333 0.0013 220.949 28 Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports 24 55 +1.0410 40.7530 0.0197 220.843 29 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 75 65 +1.0640 40.7760 0.0230 220.718 30 Felix Rosenqvist Michael Shank Racing 60 66 +1.0920 40.8040 0.0280 220.567 31 Callum Ilott Prema Racing 90 74 +1.1613 40.8733 0.0693 220.193 32 Robert Shwartzman Prema Racing 83 83 +1.2367 40.9487 0.0754 219.787 33 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 27 +1.2661 40.9781 0.0294 219.630 34 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 31 +1.2705 40.9825 0.0044 219.606

