Dando continuidade à tônica de sua temporada 2025 na IndyCar, Álex Palou foi o homem mais rápido no dia 1 da classificação para a Indy 500, atingindo 233,043 mph de média ao longo de quatro voltas neste sábado. Ele será o último na pista domingo, quando os 12 primeiros classificados tentam entrar no Fast 6.

Junto com Palou, estarão Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Pato O'Ward, Scott Dixon, Robert Schwartzman, David Malukas, Felix Rosenqvist, Takuma Sato, Will Power, Marcus Ericsson e Christian Lundgaard.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

No entanto, a 'maior história' está na outra ponta do grid. Evitando outra experiência no Bump Day, Graham Rahal escapou por pouco de fazer parte da repescagem por apenas 0,004 mph. O piloto que levou a pior foi Marco Andretti, que ficou sem tempo em seus esforços para sair novamente no final.

Andretti terá a companhia de Marcus Armstrong, Jacob Abel e Rinus VeeKay na qualificação do Bump Day, que eliminará alguém das 500 Milhas de Indianápolis.

"Dois dos caras que correram lá no finalzinho - Rinus e Marco - são dois dos caras que mais respeito por aqui", disse Rahal. "São caras que têm sido excepcionalmente rápidos e extremamente talentosos neste lugar. Então, nunca se sabe. Acho que melhoramos nosso carro. Uma salva de palmas para a equipe nº 15, porque o dia não começou bem. Os últimos dois dias foram difíceis. Mas descobrimos muita coisa e melhoramos muito ao longo do dia".

"Se tivéssemos tido outra chance, acho que, sinceramente, teríamos ido mais rápido. Mas a realidade da situação é que nossos rapazes mantiveram a calma hoje, com a cabeça baixa. Estou muito orgulhoso de todos. A cerveja vai estar gostosa hoje. Eu estava apenas rezando para que isso acontecesse de alguma forma. Muito obrigado à equipe por fazer isso acontecer", completou o filho de Bobby Rahal.

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Foto de: Penske Entertainment

Resumo da classificação

Ericsson foi o primeiro piloto na pista, atingindo 232,132 mph ao longo de uma sequência de quatro voltas, mas foi O'Ward que estabeleceu a marca inicial de 232,820 mph.

Havia vários carros nervosos enquanto lutavam contra os ventos fortes, mas a maioria conseguiu se segurar -- a palavra-chave é mesmo 'maioria'. Colton Herta não teve a mesma sorte. O piloto da Andretti rodou na Curva 1 em sua primeira volta, ficando completamente de cabeça para baixo em um acidente assustador (assista no vídeo abaixo). Felizmente, ele está bem, mas a equipe foi forçada a usar o carro reserva.

Felix Rosenqvist foi mais rápido do que qualquer outro na Volta 1 e na Volta 2, mas foi forçado a levantar um pouco o pé na terceira volta. Se ele tivesse conseguido manter, teria sido facilmente o homem mais rápido do IMS.

O'Ward permaneceu na liderança até que o 25º piloto na ordem de classificação saiu à pista - o líder do campeonato, Palou. Ele disparou para a liderança com a primeira corrida de 233 mph e permaneceu lá pelo resto do dia.

Conor Daly, que fez uma volta sólida em 231,596 mph, teve sua primeira tentativa anulada depois de falhar na inspeção pós-qualificação.

Helio Castroneves e Josef Newgarden saíram da fila de ida à pista, optando por postergar suas primeiras tentativas. Depois que todos tiveram a oportunidade de sair, Jacob Abel, Graham Rahal e Rinus VeeKay foram os carros mais lentos que registraram tempos. Mais tarde, Rahal se arrastou para um pouco acima da zona de perigo, mas nada demais.

Alexander Rossi foi o primeiro piloto a fazer uma segunda tentativa, tentando chegar entre os 12 primeiros, mas sem sucesso. Depois que Power saiu da linha, a pista ficou vazia por um tempo, pois houve uma pausa na ação. Quando as coisas voltaram ao normal, Kyle Larson foi um dos que melhoraram bastante, saltando da 27ª para a 16ª posição, atingindo 231,326 mph.

A hora final

Conor Daly, Juncos Hollinger Racing Foto de: Penske Entertainment

A sessão entrou na última hora com as temperaturas caindo e os pilotos cada vez mais desesperados. Ed Carpenter chegou a ficar a poucos centímetros do muro enquanto colocava seu carro entre os 15 primeiros provisoriamente.

Mas o piloto que foi à pista depois dele foi uma história de retorno e tanto: cinco horas depois de virar de cabeça para baixo, Herta voltou ao circuito em seu carro reserva.

Colton se aproximou perigosamente do muro durante sua última tentativa, mas conseguiu uma velocidade de 230,192 mph, ficando em 29º lugar, ou seja, confirmado no grid. Ele bateu em seu companheiro de equipe Marco Andretti e, aparentemente, fez a tentativa final inteira sem poder usar o levantador de peso para ajudar no equilíbrio do carro.

Quando o relógio marcava menos de uma hora, Christian Lundgaard era o último piloto entre os 12 primeiros, enquanto Rahal estava na bolha, em 30º.

Outro retorno impressionante foi o de Marcus Armstrong, que precisou se submeter a protocolos de concussão após um forte acidente no treino da manhã de sábado. Ele foi liberado e, depois de modificar um carro que havia sido preparado para o GP de Indy, no misto, o piloto fez sua primeira tentativa de classificação faltando apenas 45 minutos para o fim do dia. Infelizmente, a velocidade simplesmente não estava lá.

Rossi continuou sendo o primeiro piloto fora dos 12 primeiros e a única esperança da Ed Carpenter Racing de ficar no top 12, mas não conseguiu melhorar seu tempo anterior. Enquanto isso, Takuma Sato e Malukas conseguiram fazer pequenas melhorias, fortalecendo ainda mais a posição dentro do top 12.

Ferrucci teve sua tentativa abortada depois de subir perto demais do muro em sua segunda volta na curva 2, mas, felizmente, ele manteve o carro fora do soft wall.

Andretti perde a chance e Daly vai em frente

Tentando se arrastar para fora da zona de abandono, Andretti voltou a sair à pista, mas não conseguiu se safar, por apenas 0,004 mph. VeeKay e Armstrong tiveram suas tentativas abortadas enquanto a equipe de Andretti se esforçava para tentar outra vez.

Infelizmente para eles, não tiveram a chance, pois Daly os ultrapassou. Daly estava tentando entrar entre os 12 primeiros para a Juncos Hollinger Racing, melhorando de 21º para 13º e perdendo por pouco a chance de avançar.

Para aqueles que estão acompanhando a tentativa de Larson de finalmente completar a "dobradinha" Indy 500/ 600 Milhas de Charlotte da NASCAR Cup, ele se classificou em 21º e largará do lado de fora da fila 7 para a 109ª edição da mítica prova de Indiana.

A classificação de Indianápolis continua neste domingo a partir de 17h05 (Brasília) com o top 12 definindo as filas 3 e 4 do grid de largada. Às 18h15, começa a definição da última fila e de quem vai ficar fora da corrida, no que dá ao Bump Day o seu nome. A disputa da pole é às 19h25. Na TV Cultura e ESPN/Disney+.

Posição piloto equipe mph FAST 12 - - - 1 Álex Palou #10 Chip Ganassi 233.043 2 Scott McLaughlin #3 Penske 233.013 3 Josef Newgarden #2 Penske 233.004 4 Pato O'Ward #5 McLaren 232.820 5 Scott Dixon #9 Chip Ganassi 232.659 6 Robert Shwartzman #83 Prema 232.584 7 David Malukas #4 AJ Foyt 232.546 8 Felix Rosenqvist #60 Meyer Shank 232.449 9 Takuma Sato #75 Rahal Letterman Lanigan 232.415 10 Will Power #12 Penske 232.144 11 Marcus Ericsson #28 Andretti 232.132 12 Christian Lundgaard #7 McLaren 231.809 A SEGUIR, GRID DEFINIDO - - - 13 Conor Daly #76 Juncos Hollinger 231.725 14 Alexander Rossi #20 Ed Carpenter 231.701 15 Kyffin Simpson #8 Chip Ganassi 231.641 16 Ed Carpenter #33 Ed Carpenter 231.633 17 Santino Ferrucci #14 AJ Foyt 231.593 18 Devlin DeFrancesco #30 Rahal Letterman Lanigan 231.575 19 Sting Ray Robb #77 Juncos Hollinger 231.461 20 Christian Rasmussen #21 Ed Carpenter 231.438 21 Kyle Larson #17 McLaren 231.326 22 Louis Foster #45 Rahal Letterman Lanigan 231.058 23 Calum Ilott #90 Prema 230.993 24 Helio Castroneves #6 Meyer Shank 230.978 25 Kyle Kirkwood #27 Andretti 230.917 26 Nolan Siegel #6 McLaren 230.571 27 Ryan Hunter-Reay #23 Dreyer and Reinbold/Cusick Motorsports 230.363 28 Jack Harvey #24 Dreyer and Reinbold/Cusick Motorsports 230.348 29 Colton Herta #26 Andretti 230.192 30 Graham Rahal #15 Rahal Letterman Lanigan 229.863 BUMP DAY - - - 31 Rinus VeeKay #18 Dale Coyne Racing - 32 Marcus Armstrong #66 Meyer Shank - 33 Jacob Abel #51 Dale Coyne - 34 Marco Andretti #98 Andretti -

