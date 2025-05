A chuva foi mais uma vez tópico de discussão na quarta-feira no Indianapolis Motor Speedway, limitando o tempo de pista para os 34 pilotos. O teste de atualização do veterano Tony Kanaan foi adiado para quinta-feira e o treino completo desta quarta começou com atraso.

Os pilotos tiveram quase três horas de treino antes que algumas gotas de chuva e relâmpagos próximos interrompessem a sessão pouco novamente. O treino foi retomado cerca de 45 minutos depois com uma profusão de atividades na pista, mas não durou muito. A chuva voltou no meio do "happy hour", mais uma vez interrompendo a ação. Felizmente foi breve e o dia 2 de treinos para as 500 Milhas de Indianápolis pôde ser concluído com bandeira verde na IndyCar.

Não houve incidentes na pista e as únicas bandeiras amarelas foram para interrupções climáticas ou inspeções de pista. O líder do campeonato, Álex Palou, liderou as tabelas de velocidade com a Ganassi, atingindo 227,546 mph em um tempo que obliterou a velocidade máxima de Will Power (227,026 mph) no dia 1. Mas o piloto da Penske esteve forte mais uma vez, ficando em segundo lugar geral em 225.584mph, com seu companheiro de equipe Josef Newgarden em terceiro em 225.545mph.

Scott Dixon e Conor Daly completaram os cinco primeiros, enquanto David Malukas, Marcus Armstrong, Helio Castroneves, Jack Harvey e Christian Rasmussen fecharam o top 10. O brasileiro da Meyer Shank tenta o penta inédito da Indy 500, a fim de ser isoladamente o maior campeão da história da prova.

P piloto mph tempo Gap voltas 1. Álex Palou

Ganassi Racing 227.546 0:39.5524 99 2. Will Power

Team Penske 225.584 0:39.8965

+0.3441 85 3. Josef Newgarden

Team Penske 225.545 0:39.9033

+0.3509 +0.0068 46 4. Scott Dixon

Ganassi Racing 225.092 0:39.9836

+0.4312 +0.0803 86 5. Conor Daly

Juncos Hollinger Racing 224.931 0:40.0122

+0.4598 +0.0286 81 6. David Malukas

A.J. Foyt Enterprises 224.618 0:40.0680

+0.5156 +0.0558 21 7. Marcus Armstrong

Meyer Shank Racing 224.409 0:40.1054

+0.5530 +0.0374 76 8. Helio Castroneves

Meyer Shank Racing 224.385 0:40.1096

+0.5572 +0.0042 114 9. Jack Harvey

Dreyer & Reinbold 224.361 0:40.1139

+0.5615 +0.0043 62 10. Christian Rasmussen

Ed Carpenter Racing 224.180 0:40.1464

+0.5940 +0.0325 77 11. Louis Foster ( R )

Rahal Letterman Lanigan 224.164 0:40.1492

+0.5968 +0.0028 79 12. Colton Herta

Andretti Global 224.099 0:40.1608

+0.6084 +0.0116 99 13. Kyle Larson ( R )

Arrow McLaren 223.985 0:40.1813

+0.6289 +0.0205 103 14. Ryan Hunter-Reay

Dreyer & Reinbold 223.757 0:40.2222

+0.6698 +0.0409 52 15. Takuma Sato

Rahal Letterman Lanigan 223.583 0:40.2535

+0.7011 +0.0313 84 16. Scott McLaughlin

Team Penske 223.545 0:40.2603

+0.7079 +0.0068 92 17. Graham Rahal

Rahal Letterman Lanigan 223.539 0:40.2615

+0.7091 +0.0012 81 18. Kyle Kirkwood

Andretti Global 223.527 0:40.2636

+0.7112 +0.0021 87 19. Devlin DeFrancesco

Rahal Letterman Lanigan 223.134 0:40.3345

+0.7821 +0.0709 59 20. Pato O’Ward

Arrow McLaren 223.101 0:40.3405

+0.7881 +0.0060 88 21. Marcus Ericsson

Andretti Global 223.036 0:40.3522

+0.7998 +0.0117 75 22. Alexander Rossi

Ed Carpenter Racing 223.031 0:40.3532

+0.8008 +0.0010 65 23. Felix Rosenqvist

Meyer Shank Racing 222.966 0:40.3649

+0.8125 +0.0117 112 24. Marco Andretti

Andretti Global 222.914 0:40.3744

+0.8220 +0.0095 39 25. Nolan Siegel

Arrow McLaren 222.862 0:40.3838

+0.8314 +0.0094 95 26. Jacob Abel ( R )

Dale Coyne 222.552 0:40.4399

+0.8875 +0.0561 63 27. Kyffin Simpson

Ganassi Racing 222.476 0:40.4538

+0.9014 +0.0139 62 28. Robert Shwartzman ( R )

Prema Racing 222.335 0:40.4794

+0.9270 +0.0256 90 29. Rinus VeeKay

Dale Coyne 222.324 0:40.4815

+0.9291 +0.0021 88 30. Christian Lundgaard

Arrow McLaren 222.259 0:40.4933

+0.9409 +0.0118 82 31. Callum Ilott

Prema Racing 221.618 0:40.6104

+1.0580 +0.1171 55 32. Sting Ray Robb

Juncos Hollinger Racing 221.419 0:40.6470

+1.0946 +0.0366 45 33. Santino Ferrucci

A.J. Foyt Enterprises 220.566 0:40.8042

+1.2518 +0.1572 26 34. Ed Carpenter

Ed Carpenter Racing 220.476 0:40.8207

+1.2683 +0.0165 35

