Depois de um longo atraso devido à chuva, a IndyCar finalmente entrou na pista para o treino livre 1 das 500 Milhas de Indianápolis de 2025. O circuito foi disponibilizado para todas as equipes e os pilotos conseguiram encaixar cerca de 3h de treinos no dia, até que um relâmpago nas proximidades encerrou as atividades cerca de 30 minutos antes do previsto. A próxima ação na pista será o teste de Tony Kanaan, que é o substituto da McLaren caso Kyle Larson não corra a Indy 500 por causa da NASCAR.

Durante o atraso, tivemos um momento bastante engraçado quando Pato O'Ward ficou na espera (por mais de 40 minutos) pela UPS, que tinha a tarefa de entregar seus capacetes da Indy 500, que ficaram retidos devido a uma disputa de taxas alfandegárias. Felizmente, problema resolvido em dado momento.

Não houve incidentes durante as três horas de ação na pista, com os Chevrolets da Penske na liderança. Foi Will Power que registrou a volta mais rápida, atingindo 227,026 mph em sua 61ª volta na pista. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe Josef Newgarden, a 226,971 mph, enquanto o líder do campeonato e piloto da Chip Ganassi Racing Honda, Álex Palou, ficou em terceiro, a 226,673 mph.

Scott Dixon e Scott McLaughlin completaram os cinco primeiros, com o tetracampeão das 500 Milhas Helio Castroneves em sexto. Alexander Rossi, Marcus Armstrong, Marcus Ericsson e Marco Andretti completando o top 10.

Os carros da Prema Racing atrasaram um pouco para entrar na pista e terminaram a sessão como os mais lentos do dia, com Robert Shwartzman em 33º e Callum Ilott em 34º (último) nas tabelas de velocidade.

Quanto às velocidades sem vácuo, Kyle Kirkwood liderou essa coluna a 219,497 mph, o que aconteceu em sua sexta volta. Ele foi seguido por Newgarden e pelo estreante Jacob Abel.

Kyffin Simpson deu o maior número de voltas, com um total de 84 completadas na Ganassi. Chegando a Indianápolis depois de vitória dominante na NASCAR no Kansas, Larson deu 45 voltas, ficando em 24º lugar com 221.207mph. Ele está tentando completar a rara "dobradinha" ao correr Indy 500 e 600 Milhas de Charlotte da Cup Series este ano, depois da tentativa fracassada em 2024 devido ao clima -- por isso Kanaan está de stand-by, com o brasileiro vencedor da Indy 500 de 2013 sendo o chefe da equipe.

POS PILOTO EQUIPE MOTOR VEL. MÁX. TEMPO VOLTA DIFERENÇA GAP VOLTAS 1 Will Power Team Penske Chevy 227.026 39.643 39.643 73 2 Josef Newgarden Team Penske Chevy 226.971 39.6527 0.0097 0.0097 63 3 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 226.673 39.7047 0.0617 0.052 51 4 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 225.059 39.9896 0.3466 0.2849 53 5 Scott McLaughlin Team Penske Chevy 225.005 39.9991 0.3561 0.0095 52 6 Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda 224.523 40.085 0.442 0.0859 25 7 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing Chevy 224.347 40.1165 0.4735 0.0315 51 8 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing Honda 224.212 40.1405 0.4975 0.024 59 9 Marcus Ericsson Andretti Global Honda 224.169 40.1483 0.5053 0.0078 47 10 Marco Andretti Andretti Herta Honda 224.147 40.1522 0.5092 0.0039 44 11 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing Chevy 223.933 40.1906 0.5476 0.0384 75 12 David Malukas AJ Foyt Enterprises Chevy 223.176 40.3269 0.6839 0.1363 35 13 Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing Chevy 222.822 40.3909 0.7479 0.064 47 14 Ryan Hunter‑Reay Dreyer & Reinbold Racing Chevy 222.704 40.4123 0.7693 0.0214 50 15 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevy 222.66 40.4204 0.7774 0.0081 39 16 Colton Herta Andretti Global Honda 222.537 40.4427 0.7997 0.0223 40 17 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing Chevy 222.438 40.4608 0.8178 0.0181 37 18 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing Honda 222.335 40.4794 0.8364 0.0186 55 19 Kyle Kirkwood Andretti Global Honda 222.03 40.535 0.892 0.0556 39 20 Nolan Siegel Arrow McLaren Chevy 221.822 40.5731 0.9301 0.0381 69 21 Conor Daly Juncos Hollinger Racing Chevy 221.671 40.6008 0.9578 0.0277 33 22 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing Honda 221.629 40.6084 0.9654 0.0076 84 23 Christian Lundgaard Arrow McLaren Chevy 221.262 40.6758 1.0328 0.0674 51 24 Kyle Larson Arrow McLaren Chevy 221.207 40.6858 1.0428 0.01 45 25 Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 221.201 40.687 1.044 0.0012 42 26 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 221.142 40.6978 1.0548 0.0108 35 27 Santino Ferrucci AJ Foyt Enterprises Chevy 221.048 40.7151 1.0721 0.0173 21 28 Jacob Abel Dale Coyne Racing Honda 220.983 40.7271 1.0841 0.012 40 29 Pato O’Ward Arrow McLaren Chevy 220.263 40.8602 1.2172 0.1331 35 30 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 220.063 40.8973 1.2543 0.0371 54 31 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 219.998 40.9095 1.2665 0.0122 29 32 Rinus Veekay Dale Coyne Racing Honda 219 41.0959 1.4529 0.1864 54 33 Robert Shwartzman Prema Racing Chevy 217.836 41.3155 1.6725 0.2196 6 34 Callum Ilott Prema Racing Chevy 217.189 41.4385 1.7955 0.123 16

