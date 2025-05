Indy 500: Scott McLaughlin lidera 'traiçoeira' Fast Friday

A Fast Friday rapidamente fez jus ao nome na Indy 500. Com o aumento de potência e a potência máxima sendo disponibilizada para todos os pilotos, Scott McLaughlin, ocupou o topo da tabela de tempos com uma volta de 233,954 mph, mas vale destacar que ele teve ajuda do vácuo.

A melhor velocidade 'limpa' foi de Scott Dixon, da Chip Ganassi, com 232,561 mph. Dixon também liderou as melhores médias de quatro voltas, com 232,366 mph. Analisando apenas as médias das quatro voltas, Álex Palou ficou em segundo, com 232,307 km/h, McLaughlin em terceiro, com 232,212 km/h, Colton Herta em quarto,com 231,721 km/h, e Kyle Kirkwood em quinto, com 231,491 km/h.

Felix Rosenqvist, Christian Lundgaard, Robert Shwartzman, Sting Ray Robb e Marcus Ericsson completaram o restante dos dez primeiros colocados nas melhores médias de quatro voltas, com todos os pilotos ultrapassando a marca de 230mph.

"Foi bom", disse Dixon. "A primeira (simulação de classificação) foi muito conservadora. Estávamos muito preocupados com as condições e, obviamente, com o que aconteceu com Kyffin. Ainda bem que ele está bem."

"Acho que ainda há uma boa velocidade no carro. Ele está muito bom e também estou sendo bastante conservador. Então, vamos ver. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Acho que as condições vão ser bem difíceis."

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

Os pilotos estavam fazendo simulações de classificação durante todo o dia, mas os ventos fortes criaram condições traiçoeiras. O fluxo de carros que desistiam no meio da volta era quase constante, pois a equipe lutava para encontrar o equilíbrio certo. Para aqueles que completaram o stint de quatro voltas, muitos tiveram que levantar mais do que queriam apenas para colocar os carros inteiros na pista.

Dois grandes incidentes

Enquanto muitos flertaram com o desastre, Kyffin Simpson foi o único que de fato ultrapassou a linha. Em sua primeira corrida do dia, ele bateu na saída da curva 4 e foi pelos ares, danificando a barreira SAFER e destruindo seu Honda nº 8 da Chip Ganassi Racing. Felizmente, Simpson ficou bem no que ele descreveu mais tarde como um "acidente estranho".

1 Scott McLaughlin 232.005 15 2 Scott Dixon 232.561 14 3 Alex Palou 232.528 15 4 Kyle Kirkwood 232.107 25 5 Colton Herta 232.066 23 6 Will Power 231.983 26 7 Christian Lundgaard 231.814 18 8 Conor Daly 231.689 22 9 Marcus Armstrong 231.568 13 10 Sting Ray Robb 231.415 20 11 Felix Rosenqvist 231.389 7 12 Takuma Sato 231.365 16 13 Robert Shwartzman 231.295 14 14 Christian Rasmussen 231.182 11 15 Ed Carpenter 231.054 15 16 Josef Newgarden 231.033 11 17 Louis Foster 230.987 23 18 Callum Ilott 228.902 24 19 Marcus Ericsson 230.791 14 20 David Malukas 230.749 8 21 Helio Castroneves 230.643 20 22 Michael Andretti 230.510 10 23 Pato O'Ward 230.441 6 24 Rinus Veekay 230.406 24 25 Santino Ferrucci 229.808 16 26 Alexander Rossi 229.632 24 27 Jacob Abel 229.611 26 28 Graham Rahal 229.527 26 29 Ryan Hunter-Reay 229.355 6 30 Devlin DeFrancesco 229.166 18 31 Nolan Siegel 229.095 12 32 Jack Harvey 229.013 6 33 Kyle Larson 214.223 4 34 Kyffin Simpson no time 1

