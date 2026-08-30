Indy adia novamente restante da corrida 1 de Milwaukee por causa da chuva; veja nova programação
Corrida do sábado teve apenas 90 das 250 voltas concluídas
Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images
A Indy confirmou a nova programação para o domingo de rodada dupla em Milwaukee, jogando o restante da corrida 1 para o fim de tarde, após a realização da segunda prova do fim de semana.
A rodada dupla de Milwaukee está sendo muito impactada pela chuva. A corrida do sábado pôde realizar apenas 90 das 250 voltas previstas antes que a sequência ficasse inviabilizada pelas condições de pista.
Inicialmente, o restante da prova seria realizado a partir das 09h de Brasília, 08h local, porém, com a pista ainda muito molhada, foi decidido que a segunda parte da corrida 1 será realizada a partir das 19h, horário de Brasília. Já a realização da corrida 2 está mantida no momento para 14h.
Confira a nova programação da Indy em Milwaukee:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|14h00
|Band / ESPN / Disney+
|Corrida 1 (160 voltas restantes)
|Domingo
|19h00
|ESPN / Disney+
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