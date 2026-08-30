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Indy Milwaukee - Corrida 2

Indy adia novamente restante da corrida 1 de Milwaukee por causa da chuva; veja nova programação

Corrida do sábado teve apenas 90 das 250 voltas concluídas

Redação Motorsport.com
Editado:
Pato O'Ward, Arrow McLaren

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

A Indy confirmou a nova programação para o domingo de rodada dupla em Milwaukee, jogando o restante da corrida 1 para o fim de tarde, após a realização da segunda prova do fim de semana.

Leia também:

A rodada dupla de Milwaukee está sendo muito impactada pela chuva. A corrida do sábado pôde realizar apenas 90 das 250 voltas previstas antes que a sequência ficasse inviabilizada pelas condições de pista.

Inicialmente, o restante da prova seria realizado a partir das 09h de Brasília, 08h local, porém, com a pista ainda muito molhada, foi decidido que a segunda parte da corrida 1 será realizada a partir das 19h, horário de Brasília. Já a realização da corrida 2 está mantida no momento para 14h.

Confira a nova programação da Indy em Milwaukee:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 14h00 Band / ESPN / Disney+
Corrida 1 (160 voltas restantes) Domingo 19h00 ESPN / Disney+

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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