Indy: AJ Foyt contrata Hauger, rival de Collet e novato do ano, para 2027
Campeão da Fórmula 3 e da Indy NXT assumirá o volante do Chevrolet #14 da equipe que possui o brasileiro na formação
A AJ Foyt Racing, atual equipe do brasileiro Caio Collet na IndyCar, contratou Dennis Hauger, eleito o Novato do Ano de 2026, com um acordo plurianual com início na próxima temporada. O piloto norueguês de 23 anos assumirá o volante do Chevrolet #14 da Homes For Our Troops.
Hauger chegou aos EUA em 2025, dominando a Indy NXT com seis vitórias e conquistando o título como novato, antes de fazer uma transição tranquila para a Indy. Seu currículo europeu inclui o Campeonato Italiano de Fórmula 4 de 2019, o título da Fórmula 3 de 2021, cinco vitórias na Fórmula 2 e uma longa passagem pela Academia de pilotos da Red Bull.
A contratação de Hauger é o primeiro de uma série de anúncios esperados da AJ Foyt sobre sua formação de pilotos para 2027 nas próximas semanas, com Collet, que ainda é da equipe, ainda com o futuro indefinido.
Para o presidente da equipe, Larry Foyt, a versatilidade de Hauger fez dele um alvo para o programa de longo prazo da equipe: "Dennis conquistou muito para alguém que tem apenas 23 anos. Sempre que ele se aventurou em algo novo, se adaptou rapidamente e venceu".
"Vir para cá e vencer na Indy NXT como novato certamente chamou a atenção de todos, e depois vimos como ele progrediu ao longo de sua temporada de estreia na Indy".
“Estou muito animado com isso”, disse Hauger, que correu na temporada de estreia na Indy pela Dale Coyne Racing. “Larry e eu tivemos ótimas conversas sobre a equipe e para onde ela quer chegar. Aprendi muito nos meus dois primeiros anos competindo nos Estados Unidos, mas ainda sinto que há muito mais para eu aprender e conquistar na Indy".
“Essa equipe tem uma história tão rica neste esporte, mas o que me intriga ainda mais foi ouvir sobre o futuro e o que eles estão construindo agora. Quero trabalhar duro com todos lá e ver até onde podemos chegar".
Foyt acrescentou: “Passamos muito tempo conversando sobre para onde queremos que essa equipe chegue. Estamos investindo em nosso pessoal, em nossa área técnica e em nosso programa comercial porque queremos continuar avançando".
"Dennis é uma parte importante desse plano. Dennis quer vencer, e nós queremos vencer. É por aí que tudo começa".
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