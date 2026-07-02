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Indy Mid-Ohio

Indy: Após 24 anos juntos, Chip Ganassi confirma saída de Dixon no fim de 2026

Neozelandês de 45 anos conquistou seis títulos e 58 de suas 59 vitórias na carreira pela CGR

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

A Chip Ganassi Racing confirmou que Scott Dixon não correrá com a equipe na temporada 2027 da IndyCar. A decisão marca o fim definitivo de uma das parcerias mais bem-sucedidas e duradouras da história moderna do automobilismo. Ao longo de 24 anos na CGR, o neozelandês conquistou seis títulos — o último deles em 2020 — e obteve 58 de suas 59 vitórias na carreira.

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Rumores já associavam Dixon, de 45 anos, a uma transferência para a Arrow McLaren em 2027. Após discussões internas sobre o futuro de Dixon, a CGR divulgou um comunicado oficial do proprietário da equipe, Chip Ganassi.

No comunicado, Ganassi revelou que a equipe havia feito uma oferta de contrato plurianual para manter o ícone do automobilismo na equipe até sua eventual aposentadoria, embora aceitem plenamente sua decisão de buscar um novo desafio.

“Scott Dixon informou recentemente à equipe que não retornará em 2027”, começou Ganassi. “Scott significou muito para a CGR nos últimos 24 anos. Juntos, conquistamos campeonatos, muitas vitórias e inúmeros momentos que ajudaram a definir esta organização".

"Por tudo o que conquistamos juntos e pelo legado que Scott construiu aqui, acreditamos que era importante dar a ele a oportunidade de encerrar sua carreira na Chip Ganassi Racing, e fizemos uma oferta de contrato plurianual para que isso acontecesse".

“Respeitamos que ele tenha escolhido um caminho diferente e desejamos a ele nada além de sucesso contínuo. Scott sempre será uma parte especial da história desta equipe, e somos gratos por tudo o que conquistamos juntos". 

“Nosso foco agora é terminar esta temporada com força total com a equipe do #9, ao mesmo tempo em que nos preparamos para o futuro na Chip Ganassi Racing".

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