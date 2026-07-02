Indy: Após 24 anos juntos, Chip Ganassi confirma saída de Dixon no fim de 2026
Neozelandês de 45 anos conquistou seis títulos e 58 de suas 59 vitórias na carreira pela CGR
A Chip Ganassi Racing confirmou que Scott Dixon não correrá com a equipe na temporada 2027 da IndyCar. A decisão marca o fim definitivo de uma das parcerias mais bem-sucedidas e duradouras da história moderna do automobilismo. Ao longo de 24 anos na CGR, o neozelandês conquistou seis títulos — o último deles em 2020 — e obteve 58 de suas 59 vitórias na carreira.
Rumores já associavam Dixon, de 45 anos, a uma transferência para a Arrow McLaren em 2027. Após discussões internas sobre o futuro de Dixon, a CGR divulgou um comunicado oficial do proprietário da equipe, Chip Ganassi.
No comunicado, Ganassi revelou que a equipe havia feito uma oferta de contrato plurianual para manter o ícone do automobilismo na equipe até sua eventual aposentadoria, embora aceitem plenamente sua decisão de buscar um novo desafio.
“Scott Dixon informou recentemente à equipe que não retornará em 2027”, começou Ganassi. “Scott significou muito para a CGR nos últimos 24 anos. Juntos, conquistamos campeonatos, muitas vitórias e inúmeros momentos que ajudaram a definir esta organização".
"Por tudo o que conquistamos juntos e pelo legado que Scott construiu aqui, acreditamos que era importante dar a ele a oportunidade de encerrar sua carreira na Chip Ganassi Racing, e fizemos uma oferta de contrato plurianual para que isso acontecesse".
“Respeitamos que ele tenha escolhido um caminho diferente e desejamos a ele nada além de sucesso contínuo. Scott sempre será uma parte especial da história desta equipe, e somos gratos por tudo o que conquistamos juntos".
“Nosso foco agora é terminar esta temporada com força total com a equipe do #9, ao mesmo tempo em que nos preparamos para o futuro na Chip Ganassi Racing".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Nasr conquista tricampeonato da IMSA após corrida turbulenta de Petit Le Mans
Dixon lidera Carb Day, último treino antes da Indy 500; Castroneves é 2º
Indy: Newgarden conquista primeira pole de 2024, em St. Petersburg
Indy pune Palou e Chip Ganassi após 500 Milhas de Indianápolis
Ganassi sobre possível retorno a NASCAR: "Sou inteligente para nunca dizer nunca"
F1: Chip Ganassi desmente rumores sobre interesse da Red Bull em Palou
Últimas notícias
Porsche Cup se prepara para altas temperaturas no Algarve
Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria
Indy: Após 24 anos juntos, Chip Ganassi confirma saída de Dixon no fim de 2026
F1 - Bortoleto faz alerta à Audi sobre largadas: "Não pode ser apenas uma coincidência"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários