Indy: Após batida forte, Marcus Armstrong é liberado para correr

Marcus Armstrong sofreu um acidente grave no treino da manhã de sábado da Indy, logo antes da classificação para as 500 Milhas de Indianápolis. O carro rodou, batendo no muro da Curva 1 com a traseira esquerda e o lado esquerdo do Honda nº 66 da Meyer Shank Racing em um forte impacto. Felizmente, o carro não 'voou', como aconteceu com Kyffin Simpson no treino rápido de sexta-feira, ou como Colton Herta, que ficou totalmente de cabeça para baixo na classificação de sábado.

Armstrong foi levado em uma maca, mas estava sentado e se movimentando, até mesmo levantando o polegar. Mais tarde, o neozelandês foi consultado e liberado pelo centro de atendimento na pista, mas não foi liberado imediatamente para a corrida. Armstrong também não deu entrevista e entrou imediatamente nos protocolos de concussão, passando por uma avaliação mais detalhada.

"Ele está acordado, está alerta", disse a Dra. Julia Vaizer, diretora médica da IndyCar. "Essas batidas nesse oval podem ser muito fortes e nós só queremos ter certeza de que não vamos apressar as coisas, que vamos levar o tempo que for preciso e que vamos tomar as decisões certas para o piloto."

Enquanto aguardavam notícias sobre o piloto, a equipe Meyer Shank se esforçou para deixar o carro de Armstrong pronto para competir. Levou quase cinco horas, mas o neozelandês foi finalmente liberado para voltar à ação pelos médicos da IndyCar. A esperança é que agora o carro reserva esteja pronto antes do final do dia para que ele possa pelo menos dar uma volta de aquecimento.

"Estou bem", disse Armstrong à IndyCar na FOX. "Obviamente, foi uma batida muito forte, mas estou me sentindo bem agora... Torcendo para que possamos fazer uma volta de verificação ou até mesmo uma corrida completa, se tivermos sorte."

Ele continuou dizendo que está ansioso para voltar à pista, afirmando: "Estou pronto para entrar na T1 (Curva 1) sem problemas novamente. Talvez com um pouco mais de downforce desta vez, mas estou pronto para isso."

