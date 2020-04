Mesmo após o anúncio inicial de cancelamento da etapa de Long Beach da Indy, a organização da prova tentou buscar uma nova data para o evento, que é feito em conjunto o IMSA. Mas, nesta quarta (18), a Associação do Grande Prêmio de Long Beach confirmou que não será possível realizar as provas esse ano.

A notícia foi divulgada através de um comunicado nas redes sociais da Indy: "A Associação do Grande Prêmio de Long Beach anuncia que não será possível realizar a etapa em outra data nesse ano".

"Nos último dias, buscamos ativamente a possibilidade de remarcar o Grande Prêmio para outra data ainda este ano com a cidade de Long Beach, o Centro de Convenções, a IndyCar e a IMSA", afirmou o CEO da Associaçao, Jim Michaelian. "Estamos desapontados que não foi possível arrumar uma solução para nossos fãs e clientes, mas fazer algo que incluísse todos os elementos que fazem do evento de Long Beach tão bem sucedido não era possível para 2020. Com isso, nosso foco já está no planejamento da 46ª edição do Grande Prêmio de Long Beach, que será realizado entre 16 e 18 de abril de 2021".

