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Indy Laguna Seca

Indy: Caio Collet destaca potencial do carro antes da última etapa do ano

Único brasileiro do grid tem performance positiva com pneus pretos mas sofre com problemas de freio na fase final do treino livre em Laguna Seca

Publicado:
Caio Collet, AJ Foyt Enterprises Chevrolet

Caio Collet, AJ Foyt Enterprises Chevrolet

Foto de: Saad Munwar

Caio Collet iniciou o último final de semana da Indycar na sexta-feira (04), correndo no famoso circuito de Laguna Seca e teve momentos de destaque.

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Em primeiro lugar, Caio voltou a correr na pista onde ganhou as duas corridas do ano passado pela Indy NXT, categoria de base da Indycar. Pilotando o carro #4, Collet começou bem utilizando os pneus pretos, fazendo tempos convincentes enquanto realizava acertos para a corrida que acontece domingo. 

Na segunda fase, com os pneus vermelhos, os freios do carro preparado pela A.J. Foyt Racing tiveram problemas e isso impediu a evolução da máquina, enquanto os adversários melhoraram. Com isso, o objetivo é corrigir a questão enquanto ainda desenvolvem setup de corrida. No domingo, Collet terá punição de seis posições no grid por troca de componentes no motor.

“Foi um dia difícil, estávamos competitivos no começo e fizemos bons tempos, com um bom balanço no carro. Com os pneus vermelhos, tivemos problemas no freio e não pudemos andar. Vamos fazer essa reposição e identificar os erros para amanhã. Mesmo assim, acho que temos potencial e carro competitivo para fazer uma boa classificação”, falou Collet. 

A última corrida da temporada 2026 da Indycar Series terá transmissão de Band, ESPN e Disney+.

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