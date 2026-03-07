Caio Collet estreia em ovais na Indy, no GP de Phoenix, entre os 20 melhores
Único brasileiro do grid larga em 23º, chega a andar em oitavo e recebe bandeirada em 19º, e resultado poderia ter sido melhor com mais sorte nos pit stops
Caio Collet terminou sua primeira corrida em ovais na Indy na 19ª colocação, mas 'sonhou' com briga na ponta.
Foto de: Chris Owens
Caio Collet completou em 19º sua primeira corrida em ovais na Indy e a mais longa que fez até hoje em monopostos no GP de Phoenix, disputado neste sábado (7). O titular do Chevrolet #4 preparado pela AJ Foyt Racing teve uma tocada segura, chegou a andar em oitavo no primeiro stint, realizou pit stops limpos e fez boa batalha nas 50 voltas finais contra o também estreante Mick Schumacher.
Além de ter se mantido na pista sem incidentes, o brasileiro passou perto de lutar pelas primeiras posições, pois estendeu muito seu período fora dos boxes antes da segunda parada e deu azar de um pace car ser acionada logo depois da troca, por conta de um problema de Louis Foster. Se a sinalização tivesse entrado mais cedo, ele colocaria novos pneus sob ritmo de bandeira amarela.
Collet largou em 23º e logo apareceu três posições à frente no início da prova. Na volta 11, a primeira interrupção da prova aconteceu após rodada do norueguês Dennis Hauger. Alguns carros fizeram o pit, mas o representante do país permaneceu na pista e relargou em 16º na volta 21.
A seguir, o carro de segurança foi novamente ativado, depois de contato do pentacampeão Álex Palou com Rinus VeeKay. A AJ Foyt manteve o brasileiro fora dos boxes e ele chegou a figurar em 14º depois da relargada.
Collet ganhou três posições na largada e conseguiu impor bom ritmo ao mesmo tempo que não se envolveu em incidentes.
Foto de: James Black
O objetivo era manter o Chevrolet #4 na pista no mínimo até a volta 70 e Caio foi hábil no gerenciamento de combustível e pneus desgastados. Ele estendeu o stint inicial até o 80º giro, figurando no oitavo lugar e ingressando no top 10. Depois de trocar os pneus, Collet saiu perto de Schumacher, com quem batalharia até o fim do GP de Phoenix.
Eles duelavam pelo 18º lugar na volta 130 quando o brasileiro foi chamado para os pits. Menos de dois minutos após voltar à pista, nova bandeira amarela, justamente a causada por Foster. Por quatro voltas, ele deixou de regressar à janela da volta do líder e isso acabou minando suas alternativas para o restante da corrida.
Brasileiro concluiu a prova no Arizona na 19ª colocação, colado em Mick Schumacher.
Foto de: James Black
A relargada deu-se na volta 158 com Collet em 19º; depois, ele voltou a parar na volta 200 e uma nova intervenção do pace car foi determinada na volta 209. E o jovem piloto mais uma vez passou pelo pit para sua quarta parada, na volta 218, quando voltou em 19º e recebeu a bandeirada na mesma posição.
O próximo compromisso é no domingo da próxima semana, nas ruas de Arlington, no Texas, em que ele projeta evolução própria e da equipe. "Cheguei a andar em 14º. Depois fomos sofrendo, perdendo ritmo. Ainda não consegui entender realmente a estratégia e as paradas. Pelo menos deu para completar bem as duas primeiras corridas. Temos que evoluir mais, trabalhar bem e vamos pra cima”, disse Collet.
RUSSELL POLE, Kimi 2º, Hadjar 3º! Verstappen BATE. BORTOLETO 10º e Hamilton 7º | O grid da AUSTRÁLIA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º
"Primeiro passo", diz Caio Collet após testar com a Foyt na IndyCar
Collet faz grande exibição e conquista primeira vitória na Indy NXT
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários