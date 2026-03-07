Caio Collet completou em 19º sua primeira corrida em ovais na Indy e a mais longa que fez até hoje em monopostos no GP de Phoenix, disputado neste sábado (7). O titular do Chevrolet #4 preparado pela AJ Foyt Racing teve uma tocada segura, chegou a andar em oitavo no primeiro stint, realizou pit stops limpos e fez boa batalha nas 50 voltas finais contra o também estreante Mick Schumacher.

Além de ter se mantido na pista sem incidentes, o brasileiro passou perto de lutar pelas primeiras posições, pois estendeu muito seu período fora dos boxes antes da segunda parada e deu azar de um pace car ser acionada logo depois da troca, por conta de um problema de Louis Foster. Se a sinalização tivesse entrado mais cedo, ele colocaria novos pneus sob ritmo de bandeira amarela.

Collet largou em 23º e logo apareceu três posições à frente no início da prova. Na volta 11, a primeira interrupção da prova aconteceu após rodada do norueguês Dennis Hauger. Alguns carros fizeram o pit, mas o representante do país permaneceu na pista e relargou em 16º na volta 21.

A seguir, o carro de segurança foi novamente ativado, depois de contato do pentacampeão Álex Palou com Rinus VeeKay. A AJ Foyt manteve o brasileiro fora dos boxes e ele chegou a figurar em 14º depois da relargada.

Collet ganhou três posições na largada e conseguiu impor bom ritmo ao mesmo tempo que não se envolveu em incidentes. Foto de: James Black

O objetivo era manter o Chevrolet #4 na pista no mínimo até a volta 70 e Caio foi hábil no gerenciamento de combustível e pneus desgastados. Ele estendeu o stint inicial até o 80º giro, figurando no oitavo lugar e ingressando no top 10. Depois de trocar os pneus, Collet saiu perto de Schumacher, com quem batalharia até o fim do GP de Phoenix.

Eles duelavam pelo 18º lugar na volta 130 quando o brasileiro foi chamado para os pits. Menos de dois minutos após voltar à pista, nova bandeira amarela, justamente a causada por Foster. Por quatro voltas, ele deixou de regressar à janela da volta do líder e isso acabou minando suas alternativas para o restante da corrida.

Brasileiro concluiu a prova no Arizona na 19ª colocação, colado em Mick Schumacher. Foto de: James Black

A relargada deu-se na volta 158 com Collet em 19º; depois, ele voltou a parar na volta 200 e uma nova intervenção do pace car foi determinada na volta 209. E o jovem piloto mais uma vez passou pelo pit para sua quarta parada, na volta 218, quando voltou em 19º e recebeu a bandeirada na mesma posição.

O próximo compromisso é no domingo da próxima semana, nas ruas de Arlington, no Texas, em que ele projeta evolução própria e da equipe. "Cheguei a andar em 14º. Depois fomos sofrendo, perdendo ritmo. Ainda não consegui entender realmente a estratégia e as paradas. Pelo menos deu para completar bem as duas primeiras corridas. Temos que evoluir mais, trabalhar bem e vamos pra cima”, disse Collet.

