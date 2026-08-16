Indy: Caio Collet parte para corrida de recuperação nas ruas de Markham
Único brasileiro do grid vai bem nos treinos livres, mas sofre com problema no carro no quali
Foto de: IndyCar
O primeiro dia de atividade da Indy nas ruas de Markham foi de emoções mistas para Caio Collet e o Chevrolet #4.
Com problemas na montagem do circuito urbano na região de Ontário (Canadá), o treino de sexta-feira foi adiado para a manhã deste sábado.
Collet logo mostrou velocidade com o carro preparado pela equipe AJ Foyt Racing e anotou o segundo melhor tempo no treino livre 1, atrás apenas do multicampeão e líder do campeonato Alex Palou.
Na segunda sessão, ele novamente estava entre os mais velozes até que, a dois minutos da bandeirada, foi obrigado a frear forte por causa de uma bandeira amarela localizada por uma escapada de outro competidor.
Na frenagem, Caio triscou o muro e provocou bandeira vermelha. Mesmo assim, a sua volta anterior foi suficiente para finalizar a sessão em nono entre os 25 competidores.
A equipe trabalhou para recuperar o carro a tempo de mandar o estreante para a pista no treino classificatório. Mas ele ficou lento depois de algumas voltas de instalação e novamente foi necessária a bandeira vermelha. Como resultado, ele perdeu a marca que havia feito e vai precisar sair do fundo do grid para a penúltima prova em circuito de rua no ano.
"Tivemos que trocar componentes do sistema híbrido depois do treino 2. E com a correria e tudo para deixar o carro pronto, apesar do bom trabalho do time para deixar o carro em condições, faltou alguma coisa", explicou.
"Senti que hoje tínhamos um carro bom para avançar ao top 12 e mesmo ao fast 6, pois estávamos rápidos o dia todo. Amanhã a corrida será meio que uma viagem ao desconhecido para todos, pois é uma pista nova. Mas machuca, pois sinto que poderíamos disputar o fast 6 hoje, mas vamos batalhar na prova e ver o que conseguimos".
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