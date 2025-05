Roger Penske, dono da equipe Penske na IndyCar, revelou que Josef Newgarden venceu as 500 Milhas de Indianápolis no ano passado com uma peça considerada ilegal. Agora, tanto o piloto americano quanto Will Power largarão na última fila este ano como punição pela adulteração em 2024.

O atenuador, peça que foi adulterada pela equipe no ano passado, serve para reduzir o impacto na traseira do carro após batidas no muro. Ele faz parte da parte de trás do veículo e a parte final dele, com uma pequena saliência, gera arrasto. Com o objetivo de melhorar a performance, a Penske alterou a peça, deixando-a o mais baixo possível.

“Eu diria que sim [que carro de Newgarden estava adulterado]. Tínhamos nove atenuadores que foram modificados pela Dallara no início de 2024 e rodaram nos carros nos últimos 15 meses”, disse Roger Penske. No entanto, segundo ele, a peça adulterada não estava presente em todos os carros. “Também compramos carros mais novos, que estavam no mesmo lote, por isso, McLaughlin não teve problemas com o carro"

O chefe da Penske se defendeu dizendo que, na época, o carro foi considerado legal: "Do meu ponto de vista, quando você pensa nos atenuadores e no que aconteceu ali, minha pergunta é: o que faríamos? Sabemos que a situação não estava certa do ponto de vista dos oficiais no domingo, mas quando volto para 2024, aquele carro foi desmontado peça por peça em detalhes após a corrida e foi declarado completamente legal para a vitória".

