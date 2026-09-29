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Indy

Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon

Após obter seu melhor resultado na classificação da Indy em 2026, Lundgaard vai para uma das equipes mais tradicionais do grid

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
GettyImages-2264252559

A Chip Ganassi Racing anunciou nesta terça-feira um acordo plurianual com o dinamarquês Christian Lundgaard na Indy. O piloto, que foi terceiro colocado no campeonato de 2026, ocupará o icônico carro #9 que foi de Scott Dixon por mais de duas décadas.

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Em 2027, Lundgaard dividirá a equipe com o pentacampeão Álex Palou e Kyffin Simpson, vindo de sua melhor temporada na categoria, com vitórias no misto de Indianápolis e em Road America a caminho do terceiro lugar na classificação final do campeonato, correndo pela Arrow McLaren.

“É uma honra e um privilégio ingressar na Chip Ganassi a partir da próxima temporada”, disse Lundgaard. “O fato de ser no icônico Honda nº 9 do PNC Bank torna tudo ainda mais especial. A CGR vem estabelecendo o padrão na Indy há décadas, e a oportunidade de fazer parte desse legado é algo pelo qual trabalhei durante toda a minha carreira".

“Estou incrivelmente animado com o que está por vir. Mal posso esperar para começar a trabalhar com todos na Chip Ganassi e disputar vitórias, campeonatos e as 500 Milhas de Indianápolis".

Christian Lundgaard

Christian Lundgaard

O proprietário da equipe, Chip Ganassi, destacou o histórico e o potencial de Lundgaard ao trazê-lo para a equipe.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Christian à Chip Ganassi. Sabemos que ele é capaz de conquistar ainda mais na Indy e estamos ansiosos para ajudá-lo a alcançar o próximo nível com a equipe nº 9”, disse.

“Ele já provou que pode vencer corridas, e não é sempre que um piloto do seu calibre fica disponível. Ao longo de nossa história, uma das coisas que fizemos de melhor foi identificar jovens talentos, ajudá-los a maximizar seu potencial e transformá-los em candidatos ao título. Acreditamos que Christian tem todo o talento para ser o próximo piloto a fazer isso".

Christian Lundgaard wins

Christian Lundgaard vence

Foto: Penske Entertainment

Lundgaard avançou para as categorias de monopostos após alguns anos no kart, tendo corrido na Fórmula 2 por três temporadas, período onde ocupou também o posto de piloto de simulador da Alpine. Ele estreou na Indy em 2021, conquistando seu primeiro pódio no ano seguinte, enquanto a primeira vitória veio em Toronto 2023.

A chegada de Lundgaard fortalece ainda mais a Chip Ganassi, uma das franquias de maior sucesso da história do esporte. Com 18 títulos da Indy ao longo de 31 temporadas, a CGR iguala o recorde histórico de títulos por franquia da NBA (basquete) e supera todas as franquias da NFL (futebol americano), bem como as principais organizações da Fórmula 1 e da NASCAR.

Entre todas as principais organizações esportivas profissionais da América do Norte, o total de campeonatos da CGR só é superado pelo New York Yankees (27) e pelo Montreal Canadiens (24), enquanto que nenhuma equipe da NFL, NBA, MLB (beisebol) ou NHL (hóquei no gelo) tenha conquistado mais de seis títulos desde 1990.

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