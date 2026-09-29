Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon
Após obter seu melhor resultado na classificação da Indy em 2026, Lundgaard vai para uma das equipes mais tradicionais do grid
A Chip Ganassi Racing anunciou nesta terça-feira um acordo plurianual com o dinamarquês Christian Lundgaard na Indy. O piloto, que foi terceiro colocado no campeonato de 2026, ocupará o icônico carro #9 que foi de Scott Dixon por mais de duas décadas.
Em 2027, Lundgaard dividirá a equipe com o pentacampeão Álex Palou e Kyffin Simpson, vindo de sua melhor temporada na categoria, com vitórias no misto de Indianápolis e em Road America a caminho do terceiro lugar na classificação final do campeonato, correndo pela Arrow McLaren.
“É uma honra e um privilégio ingressar na Chip Ganassi a partir da próxima temporada”, disse Lundgaard. “O fato de ser no icônico Honda nº 9 do PNC Bank torna tudo ainda mais especial. A CGR vem estabelecendo o padrão na Indy há décadas, e a oportunidade de fazer parte desse legado é algo pelo qual trabalhei durante toda a minha carreira".
“Estou incrivelmente animado com o que está por vir. Mal posso esperar para começar a trabalhar com todos na Chip Ganassi e disputar vitórias, campeonatos e as 500 Milhas de Indianápolis".
Christian Lundgaard
O proprietário da equipe, Chip Ganassi, destacou o histórico e o potencial de Lundgaard ao trazê-lo para a equipe.
“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Christian à Chip Ganassi. Sabemos que ele é capaz de conquistar ainda mais na Indy e estamos ansiosos para ajudá-lo a alcançar o próximo nível com a equipe nº 9”, disse.
“Ele já provou que pode vencer corridas, e não é sempre que um piloto do seu calibre fica disponível. Ao longo de nossa história, uma das coisas que fizemos de melhor foi identificar jovens talentos, ajudá-los a maximizar seu potencial e transformá-los em candidatos ao título. Acreditamos que Christian tem todo o talento para ser o próximo piloto a fazer isso".
Christian Lundgaard vence
Foto: Penske Entertainment
Lundgaard avançou para as categorias de monopostos após alguns anos no kart, tendo corrido na Fórmula 2 por três temporadas, período onde ocupou também o posto de piloto de simulador da Alpine. Ele estreou na Indy em 2021, conquistando seu primeiro pódio no ano seguinte, enquanto a primeira vitória veio em Toronto 2023.
A chegada de Lundgaard fortalece ainda mais a Chip Ganassi, uma das franquias de maior sucesso da história do esporte. Com 18 títulos da Indy ao longo de 31 temporadas, a CGR iguala o recorde histórico de títulos por franquia da NBA (basquete) e supera todas as franquias da NFL (futebol americano), bem como as principais organizações da Fórmula 1 e da NASCAR.
Entre todas as principais organizações esportivas profissionais da América do Norte, o total de campeonatos da CGR só é superado pelo New York Yankees (27) e pelo Montreal Canadiens (24), enquanto que nenhuma equipe da NFL, NBA, MLB (beisebol) ou NHL (hóquei no gelo) tenha conquistado mais de seis títulos desde 1990.
FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Indy: Após 24 anos juntos, Chip Ganassi confirma saída de Dixon no fim de 2026
Nasr conquista tricampeonato da IMSA após corrida turbulenta de Petit Le Mans
Dixon lidera Carb Day, último treino antes da Indy 500; Castroneves é 2º
Indy: Palou é campeão em Milwaukee, com segunda vitória de O'Ward e abandono de Collet
Indy: Palou 'voa' e leva pole em Washington; Collet larga em 11º
Indy: Palou supera três pilotos da Penske e vence em Nashville
Últimas notícias
MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda
F1 - Ocon: “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”
Indy: Chip Ganassi contrata Lundgaard para o icônico carro #9 de Dixon
Rafa Câmara: "Acredito que estou pronto" para a F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários