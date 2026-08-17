Indy - Collet avalia GP de Markham: "Final de semana bem frustrante"
Piloto começou final de semana em alta, mas terminou em 19º após problemas que iniciaram na classificação
Foto de: Saad Munwar
O piloto Caio Collet, único brasileiro em tempo integral no grid da IndyCar, terminou o GP de Markham, no Canadá, na 19ª posição.
Logo nas primeiras curvas, uma batida lateral com outro concorrente prejudicou a corrida de Collet, que parou o carro #4 nos boxes logo em seguida.
A equipe foi resiliente, consertou a máquina e conseguiu colocar Collet de volta na pista, mesmo com muitas voltas atrás. No fim das contas, o piloto terminou exatamente na posição de onde largou.
Caio iniciou bem o final de semana, chegando a realizar o melhor tempo em algumas partes do treino livre, que é dividido em três rodadas. No entanto, uma batida faltando dois minutos para o fim do último treino livre comprometeu o resto do final de semana.
Collet não conseguiu replicar na classificação o desempenho do início dos treinos livres, largando apenas em 19° após pane seca na qualificação. Apesar de fazer o 8° melhor tempo no warmup, o piloto não conseguiu retomar o bom ritmo na corrida por conta do incidente.
"O final de semana foi bem frustrante", lamentou Collet. "Tivemos muita velocidade desde o começo, encaixando bem com a pista e fazendo ótimo trabalho nos primeiros treinos".
"Na classificação, precisamos trocar o sistema híbrido num tempo curto e a pressa fez a equipe esquecer de abastecer. Fiz a volta de aquecimento e acabou a gasolina quando a volta rápida começou".
"Largamos atrás, acabamos ficando no meio da confusão, tivemos problemas na parte traseira e só completamos para ganhar alguns pontos a mais. Foi difícil pois tínhamos potencial enorme, mas não capitalizamos".
O próximo compromisso de Caio Collet será em Washington, no último circuito de rua da temporada 2026 da Indy.
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