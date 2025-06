No último domingo (01), Caio Collet conquistou seu terceiro pódio na temporada 2025 da Indy NXT ao finalizar a quinta etapa do campeonato na segunda colocação, em Detroit.

A corrida começou de forma tumultuada, com um grande acidente envolvendo cerca de 10 carros logo nas primeiras curvas, o que causou a interrupção da prova com bandeira vermelha. Collet, que largou da quarta posição, conseguiu escapar ileso da confusão. Myles Rowe foi um dos responsáveis pelo incidente, o piloto vinha logo atrás do brasileiro e acabou rodando após um toque com outro carro.

Na relargada, Collet adotou uma postura estratégica, mantendo-se conservador enquanto os dois pilotos à sua frente protagonizavam uma disputa agressiva. O confronto entre eles acabou gerando toques que abriram espaço para o brasileiro avançar.

Embora a primeira tentativa de ultrapassagem não tenha sido concluída, a corrida seguiu intensa. Na volta 23, De Alba, com a asa dianteira danificada após o contato com Lochie Hughes, precisou ir aos boxes, perdendo posições e permitindo que Collet assumisse o terceiro lugar.

A prova seguiu com estratégias distintas entre os líderes, e o atual estreante do ano demonstrou maturidade ao equilibrar o ritmo com a preservação dos pneus. A menos de 10 voltas do fim, Hughes também precisou entrar nos boxes devido aos danos sofridos, deixando o caminho livre para Collet subir ao segundo lugar.

Nos minutos finais, um incidente com Jordan Missig provocou nova entrada do safety car, com a relargada acontecendo apenas na última volta. Mesmo pressionado, Collet defendeu sua posição e cruzou a linha de chegada em segundo, garantindo mais um pódio na temporada. Com o resultado, somou 30 pontos e chegou aos 157 no campeonato, reduzindo para 46 a diferença em relação ao vice-líder.

"Muito feliz com o segundo lugar em Detroit. Foi um final de semana bem positivo. Na corrida, adotamos uma estratégia sólida, conseguimos escapar dos acidentes e manter um bom ritmo até o fim. Agora é seguir trabalhando, o campeonato ainda é longo e o foco é continuar a luta pelo título", disse o brasileiro.

