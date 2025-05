Indy: Collet conquista mais um top 5 em Indianápolis

Neste sábado (10), a Indy NXT realizou a segunda corrida da rodada dupla em Indianápolis. Largando da quarta posição, Caio Collet, piloto brasileiro do carro #76 da HMD Motorsports, começou a prova determinado a brigar pela liderança. No entanto, o intenso pelotão de frente dificultou sua escalada nas voltas iniciais.

Logo nos primeiros giros, uma disputa acirrada pela terceira colocação levou Collet a se envolver em um 3-wide. Para evitar um incidente que pudesse comprometer seu desempenho, o brasileiro optou por uma manobra defensiva e acabou perdendo duas posições.

Com uma abordagem estratégica, Collet manteve um ritmo sólido e consciente ao longo da prova, poupando pneus e o uso do Push to Pass para momentos decisivos. Essa postura lhe rendeu frutos na metade da prova, quando conseguiu superar Callum Hedge e assumir a quinta colocação.

Na parte final da corrida, Collet aumentou o ritmo, reduzindo uma diferença de mais de cinco segundos para Salvador de Alba, quarto colocado. A perseguição ao mexicano da Andretti o colocou também na disputa com Myles Rowe, terceiro colocado, criando um dos momentos mais intensos da corrida. Mesmo pressionando até as curvas finais, Collet não conseguiu encontrar espaço para ultrapassar e cruzou a linha de chegada em quinto lugar.

Com mais um top 5 somado, o único brasileiro do grid segue entre os destaques da temporada 2025 e ocupa agora a quarta posição no campeonato, com 117 pontos conquistados nas quatro primeiras etapas.

O próximo desafio de Caio Collet será nas ruas de Detroit, entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

"A primeira volta foi um pouco conturbada, mas tínhamos um ritmo muito bom e conseguimos evoluir o carro em relação à sexta-feira. Estou satisfeito com o nosso desempenho geral e sei que temos um carro competitivo. Agora é focar e seguir trabalhando para chegarmos ainda mais fortes nas próximas corridas e brigarmos por vitórias e melhores posições nas classificações", destacou Collet.

