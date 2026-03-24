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Indy Barber

Indy: Collet disputa em Barber sua quarta corrida no mês de março

Único brasileiro do grid vem credenciado por boas escaladas e todas as provas completadas

Publicado:
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Caio Collet

Foto de: IndyCar

O mês de março de 2026 se aproxima do fim e entra para a história da Indy como um dos mais intensos da longa história da categoria. O circuito misto de Barber, no Alabama, recebe neste fim de semana a quarta etapa do campeonato em um intervalo de 29 dias. Há mais de 50 anos a categoria não tinha tantas provas em março e, na última década, apenas o mês de julho recebeu tantas corridas em autódromos diferentes.

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A sequência de provas marcou a adaptação do paulista Caio Collet à dinâmica dos fins de semana de competição na maior categoria de monopostos dos Estados Unidos. Collet vem em ascensão desde a estreia da temporada com o Chevrolet #4, preparado pela equipe AJ Foyt Racing.

Nas ruas de St Pete e no oval curto de Phoenix, escalou o pelotão nas corridas depois de classificatórios desafiadores. No circuito urbano na Flórida, Collet lutou até o final, com direito a ultrapassagem na volta final. Já no oval do Arizona, chegou a ocupar a oitava posição e poderia ter terminado mais à frente não fosse uma bandeira amarela logo depois de seu segundo pitstop, realizado em bandeira verde, o que o deixou fora da volta do líder até a bandeirada.

Há duas semanas, nas ruas de Arlington, a estratégia funcionou, a leitura do funcionamento dos pneus vermelhos foi mais precisa e o vice-campeão da Indy NXT mostrou protagonismo. Eliminado do Q2 por uma bandeira vermelha em sua melhor volta no Q1, Collet largou em 16º e foi combativo durante toda a prova. Terminou em 12º, em briga direta com outros três carros pelas últimas vagas no top 10.

Agora, no autódromo de Barber, a meta é aproveitar o bom momento, especialmente pelo fato de Collet já ter corrido no circuito. Em 2024, seu ano de estreia na categoria de acesso à Indycar, Caio largou em quarto e terminou na mesma posição. No ano passado, garantiu um lugar na primeira fila na tomada de tempo, mas teve um problema mecânico na volta 27 e foi forçado a se retirar da corrida.

A corrida no Barber Motorsports Park será a primeira de Caio Collet em um autódromo permanente com traçado misto na Indycar. A prova tem 90 voltas (207 milhas), com largada programada para as 14h de domingo (pelo horário de Brasília). A corrida terá transmissão ao vivo dos canais ESPN e um compacto exibido pela Band à meia noite de domingo para segunda-feira.

O cronograma do fim de semana determina dois treinos livres, um na sexta e outro no sábado pela manhã. Ainda no sábado acontece o classificatório e, duas horas antes da largada da prova no domingo, é realizado um warmup.

“Estamos muito animados para correr em Barber, que é uma pista onde já competi duas vezes na Indy NXT. O mês de março é intenso, com quarto corridas em cinco fins de semana e acredito que isso me ajudou a entrar logo no ritmo da Indycar e acelerar meu entrosamento com todos na AJ Foyt Racing na realidade da competição. Estamos evoluindo desde a primeira etapa e vamos seguir trabalhando para colocar o Chevrolet Combitrans #4 entre os mais rápidos da categoria”, disse Collet. 

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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