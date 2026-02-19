Pular para o conteúdo principal

Indy St. Petersburg

Indy: Collet é 12º no último teste no oval de Phoenix

Único brasileiro do grid é o melhor estreante da sessão com Chevrolet Combitrans #4

Caio Collet

Caio Collet registrou o 12º melhor tempo no teste coletivo da Indycar no oval de Phoenix, encerrado na noite da quarta-feira (18). Único brasileiro do grid, o titular do Chevrolet #4 preparado pela equipe AJ Foyt Racing anotou sua melhor volta em 21s1381, com média de 170.309 milhas por hora.

Leia também:

A marca do piloto patrocinador pela Combitrans foi a melhor entre os estreantes da temporada e a quinta melhor entre os carros de motor Chevrolet.

A sessão foi liderada pelo vencedor da Indy500 em 2016, Alex Rossi, com 20s6254.

Nas últimas duas semanas aconteceram dois testes coletivos. Na semana passada, em Sebring, os times e pilotos se prepararam para a etapa de abertura da temporada, marcada para 1º de março no circuito urbano de St Pete.

Já a sessão de Phoenix, oval de uma milha palco da segunda etapa, no dia 7 de março, visou o ajuste para a primeira disputa do calendário em pista oval. Nos dois dias de atividade, Collet percorreu ao todo104 voltas.

Vice-campeão da Indy NXT em 2025, Collet agora regressa a Indianápolis, para os preparativos finais com a AJ Foyt Racing na sede da equipe, antes de viajar para sua estreia na Indycar, na Flórida na próxima semana.

“No geral conseguimos evoluir bastante e depois de um primeiro dia difícil terminamos bem”, disse Collet. “Trabalhamos bem ganhamos confiança com o carro e entendi melhor o que eu preciso. Importante também gerar o entrosamento com o time e a dinâmica no oval e o que eu preciso para andar rápido. Sinto que estamos bem preparados para a segunda etapa em Phoenix, mas especialmente estou animado para St Pete. Agora é voltar para a equipe, trabalhar bem e entender todos os procedimentos para estarmos da melhor forma possível para estrear na próxima semana em St Pete”

A presença do brasileiro em tempo integral na principal categoria de monopostos dos Estados Unidos marca o regresso da bandeira verde e amarela em tempo integral ao grid da Indycar após dois anos.

