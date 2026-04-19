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Indy Long Beach

Indy: Collet fica a dois décimos de avançar ao Q2 e larga em vigésimo na etapa de Long Beach

Único piloto brasileiro do grid compete pela primeira vez no circuito de rua da California

Editado:
Caio Collet; IndyCar

Caio Collet; IndyCar

Neste sábado Caio Collet disputou o treino classificatório da Indycar, em Long Beach, na California. O piloto do carro #4 da equipe A.J. Foyt garantiu o vigésimo lugar no grid, duas posições a frente de seu companheiro de equipe.

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A programação no traçado de 3.167 metros e 11 curvas teve início com o segundo treino livre. Caio Collet completou 21 voltas e aproveitou para se adaptar a pista de rua em que compete pela primeira vez.

No treino classificatório Caio Collet estava no segundo grupo, o piloto da A.J. Foyt colocou os pneus macios logo no início sessão e em sua primeira tentativa cravou a segunda melhor marca até então. O piloto brasileiro aparecia em sexto na metade dos 10 minutos da primeira parte da classificação em Long Beach e neste momento todos os pilotos passaram a utilizar os pneus macios.

No minuto final do classificatório Collet que havia caído para o décimo lugar melhorou sua marca e avançou para sexto, mas encerrou a sessão em décimo, imediatamente a frente de seu companheiro de equipe.
Com isso o piloto brasileiro garantiu o vigésimo lugar do grid da quinta etapa do campeonato.

"Foi um dia ok. No segundo treino sofri um pouco com o balanço do carro que continuou durante a classificação e tivemos problema durante todo o final de semana para encaixar voltas. Vamos fazer alguns ajustes para a corrida, montar uma estratégia pensando na posição que vamos largar para buscar o máximo de pontos possíveis e ter um saldo positivo. Fui o primeiro carro da equipe nessa classificação, mas os dois ficaram para trás e nós, enquanto equipe, precisamos melhorar isso. Agora é trabalhar nisso para fazer uma boa corrida", avaliou Collet.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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