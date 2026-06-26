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Indy Road America

Indy: Collet negocia com Meyer Shank Racing para 2027, confirma Castroneves

Hélio elogiou o piloto em entrevista no podcast Ticaracaticast e declarou que está "conversando" com Caio

Livia Veiga
Editado:

Caio Collet chegou à Indy NXT defendendo a equipe HMD Motorsports na temporada de 2024, sendo estreante na categoria de entrada, e foi escalado para defender a AJ Foyt em 2026 na IndyCar. Porém, o brasileiro pode trocar de equipe na próxima temporada.

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Collet venceu duas corridas na Indy NXT e conquistou três poles, terminando 2025 na segunda posição do campeonato antes de ser promovido para a categoria principal.

No momento, o brasileiro está na 23ª posição no campeonato, tendo somado 113 pontos até o momento após 10 etapas. Caio também chegou a liderar uma volta durante a Indy 500 e na nona corrida, em Illinois.

Recentemente, Hélio Castroneves, que esteve com Collet na etapa clássica da categoria em Indianápolis, declarou que está acompanhando de perto o desempenho do brasileiro e, inclusive, negociando uma transferência do piloto para a equipe Meyer Shank Racing.

Castroneves é acionista minoritário e embaixador da equipe, por isso tem informações exclusivas sobre uma possível mudança na carreira de Caio. A declaração foi dada durante o Ticaracaticast.

"Temos o Caio Collet. Ele está se saindo realmente bem. Veio da Indy NXT e está se saindo bem. Estamos conversando com ele sobre a possibilidade de trazê-lo para o time".

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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