Uma das principais provas do automobilismo mundial, as 500 Milhas de Indianápolis já tem data e lista de pilotos confirmados. Com oito campeões e quatro novatos, a corrida será dia 25 de maio e contará como parte do campeonato 2025 da Indy. Único brasileiro no grid, Hélio Castroneves vai em busca de feito inédito: a quinta vitória nas 500 Milhas.

Além de Castroneves, Marco Andretti, Kyle Larson, Jack Harvey, Ed Carpenter, Ryan Hunter-Reaye e Takuma Sato, os dois últimos já tendo triunfado nas 500 Milhas, participarão da prova mesmo não sendo competidores regulares da Indy em 2025. Outros campeões que também participarão são Josef Newgarden, Scott Dixon, Will Power, Alexander Rossi e Marcus Ericsson. Nolan Siegel, Louis Foster, Jacob Abel e Robert Shwartzman são os estreantes de Indianápolis este ano.

Com 34 pilotos confirmados, o Bump Day será realizado em 2025 devido ao limite de 33 carros no grid.

Confira a lista de pilotos confirmados nas 500 Milhas de 2025:

No. PILOTO EQUIPE MOTOR 2 W Team Penske Chevrolet 3 Team Penske Chevrolet 4 A. J. Foyt Racing Chevrolet 5 Arrow McLaren Chevrolet 6 R Arrow McLaren Chevrolet 06 W Meyer Shank Racing Honda 7 Arrow McLaren Chevrolet 8 Chip Ganassi Racing Honda 9 W Chip Ganassi Racing Honda 10 Chip Ganassi Racing Honda 12 W Team Penske Chevrolet 14 A. J. Foyt Racing Chevrolet 15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 17 Arrow McLaren with Rick Hendrick Chevrolet 18 Dale Coyne Racing Honda 20 W ECR Chevrolet 21 ECR Chevrolet 23 W DRR-Cusick Motorsports Chevrolet 24 DRR-Cusick Motorsports Chevrolet 26 Andretti Global with Curb-Agajanian Honda 27 Andretti Global Honda 28 W Andretti Global Honda 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 33 ECR Chevrolet 45 R Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 51 R Dale Coyne Racing Honda 60 Meyer Shank Racing Honda 66 Meyer Shank Racing Honda 75 W Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 Juncos Hollinger Racing Chevrolet 83 R Prema Racing Chevrolet 90 Prema Racing Chevrolet 98 Andretti Global Honda

W = Vencedores da Prova

R = Estreantes

