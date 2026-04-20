Indy Long Beach

Indy: Com pilotagem limpa, Palou vence em Long Beach; Collet é 22º

Tetracampeão utilizou de uma estratégia de paradas para conseguir superar o pole Rosenqvist

Joey Barnes
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

O atual tetracampeão da Indy, Álex Palou, contou com a ajuda da sua equipe no pitstop para ultrapassar o pole position Felix Rosenqvist. Palou levou o Honda da Chip Ganassi Racing para a vitória com uma vantagem de 4s198. O brasileiro Caio Collet cruzou a linha de chegada em 22º. 

A equipe de box do brasileiro foi 'protagonista' de uma punição na corrida. Durante sua parada, Will Power acabou acertando o responsável por trocar o pneu traseiro de Collet, gerando uma penalização de passagem pelos boxes ao pilotos da Andretti Global. 

Scott Dixon ficou com o terceiro lugar, garantindo um pódio duplo para Honda. Kyle Kirkwood, da Andretti Global, foi o quarto. Pato O'Ward, que largou em segundo com o Chevrolet #5 da Arrow McLaren, terminou em quinto.

Scott McLaughlin, da Team Penske, ficou em sexto, à frente de seu companheiro de equipe, David Malukas, em sétimo. Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing, ficou em oitavo, com Alexander Rossi, da Ed Carpenter Racing, que largou em 18º, subindo para nono. Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, garantiu a última vaga no top 10, em décimo.

A corrida

A largada aconteceu de maneira confusa, com Rosenqvist liderando o pelotão e os seis primeiros colocados juntos, mas com uma diferença considerável para Power em sétimo e o restante do grid. E bastou uma volta na entrada da curva 1 para Palou ultrapassar O'Ward e assumir a segunda posição.

Os líderes permaneceram os mesmos durante as primeiras 18 voltas, com Rosenqvist liderando com 1s5 de vantagem sobre Palou e O'Ward e Kirkwood em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Os quatro primeiros estavam com pneus alternativos macios. Malukas foi o primeiro a usar pneus com composto mais duro, em quinto lugar.

A vantagem de Rosenqvist caiu para 0s7s na volta 30, enquanto Palou recuperava terreno. O'Ward foi o primeiro entre os cinco primeiros a ir para os boxes na volta seguinte, perdendo o terceiro lugar. Os demais pilotos do top cinco pararam nos boxes na volta 32. 

A estratégia de parada nos boxes catapultou Newgarden para a liderança da corrida na volta 33, com uma vantagem de 13 segundos sobre Rosenqvist, que estava em uma estratégia de duas paradas. A diferença aumentou para 16s5 na volta 37, antes de Newgarden entrar nos boxes e receber um novo jogo de pneus alternativos.

Marcus Ericsson enfrentou um problema no sistema híbrido e tentou continuar na corrida, mas acabou abandonando na volta 44. A diferença entre Rosenqvist e Palou aumentou para 2s5 segundos na volta 50 de 90. Christian Lundgaard teve um pneu furado e foi forçado a parar nos boxes quando estava em 11º lugar.

A vantagem de 3 segundos de Rosenqvist chegou ao fim após a bandeira amarela ser acionada na volta 58 devido a detritos na saída da curva 3. Na volta 60, após uma parada nos boxes, Palou ultrapassou Rosenqvist na saída dos boxes, com Dixon subindo para terceiro à frente de Kirkwood.

A corrida foi reiniciada a 29 voltas do fim, com Palou conseguindo uma largada limpa, enquanto Dixon, com pneus alternativos mais macios, se mantinha próximo de Rosenqvist em terceiro. 

A direção de prova aplicou uma penalização de passagem pelos boxes a Will Power por ter atingido um membro da equipe de apoio durante sua parada. As imagens mostram o australiano fazendo contato com o responsável pela troca do pneu traseiro esquerdo do estreante da AJ Foyt Racing, Caio Collet.

Palou ampliou sua vantagem para mais de 5 segundos sobre Rosenqvist na volta 74.  A 10 voltas do fim, Palou tinha uma vantagem de 5s5 sobre Rosenqvist. Dixon, Kirkwood e O'Ward completavam os cinco primeiros.

Resultado

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Mph Pits Pontos Abandono
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 90

1:49'09.5058

   97.356 2 51  
2 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 90

+3.9663

1:49'13.4721

 3.9663 97.297 2 44  
3 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 90

+5.4463

1:49'14.9521

 1.4800 97.275 2 35  
4 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 90

+5.9730

1:49'15.4788

 0.5267 97.267 2 32  
5 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 90

+11.8705

1:49'21.3763

 5.8975 97.180 2 30  
6 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 90

+12.9059

1:49'22.4117

 1.0354 97.164 2 28  
7 United States D. Malukas Team Penske 12 90

+13.4837

1:49'22.9895

 0.5778 97.156 2 26  
8 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 90

+27.5674

1:49'37.0732

 14.0837 96.948 2 24  
9 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 90

+27.6345

1:49'37.1403

 0.0671 96.947 2 22  
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 90

+28.7286

1:49'38.2344

 1.0941 96.931 2 20  
11 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 90

+28.9918

1:49'38.4976

 0.2632 96.927 2 19  
12
N. Siegel Arrow McLaren
 6 90

+29.9126

1:49'39.4184

 0.9208 96.913 2 18  
13 Netherlands R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 90

+30.5866

1:49'40.0924

 0.6740 96.903 3 17  
14 United States J. Newgarden Team Penske 2 90

+30.8410

1:49'40.3468

 0.2544 96.899 3 17  
15
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 90

+31.1661

1:49'40.6719

 0.3251 96.895 3 15  
16
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 90

+36.1636

1:49'45.6694

 4.9975 96.821 2 14  
17 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 90

+36.9674

1:49'46.4732

 0.8038 96.809 2 13  
18 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 90

+40.8660

1:49'50.3718

 3.8986 96.752 3 12  
19 Australia W. Power Andretti Global 26 90

+41.1840

1:49'50.6898

 0.3180 96.747 2 12  
20 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 90

+42.1752

1:49'51.6810

 0.9912 96.733 3 10  
21 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 90

+42.8422

1:49'52.3480

 0.6670 96.723 3 9  
22 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 90

+43.6647

1:49'53.1705

 0.8225 96.711 1 8  
23
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 90

+44.7036

1:49'54.2094

 1.0389 96.696 3 7  
24 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 89

+1 Volta

1:49'10.4437

 1 Volta 96.260 3 6  
25 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 38

+52 Voltas

45'44.6000

 51 Voltas 98.092 1 5 Mechanical
