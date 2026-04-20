Indy: Com pilotagem limpa, Palou vence em Long Beach; Collet é 22º
Tetracampeão utilizou de uma estratégia de paradas para conseguir superar o pole Rosenqvist
O atual tetracampeão da Indy, Álex Palou, contou com a ajuda da sua equipe no pitstop para ultrapassar o pole position Felix Rosenqvist. Palou levou o Honda da Chip Ganassi Racing para a vitória com uma vantagem de 4s198. O brasileiro Caio Collet cruzou a linha de chegada em 22º.
A equipe de box do brasileiro foi 'protagonista' de uma punição na corrida. Durante sua parada, Will Power acabou acertando o responsável por trocar o pneu traseiro de Collet, gerando uma penalização de passagem pelos boxes ao pilotos da Andretti Global.
Scott Dixon ficou com o terceiro lugar, garantindo um pódio duplo para Honda. Kyle Kirkwood, da Andretti Global, foi o quarto. Pato O'Ward, que largou em segundo com o Chevrolet #5 da Arrow McLaren, terminou em quinto.
Scott McLaughlin, da Team Penske, ficou em sexto, à frente de seu companheiro de equipe, David Malukas, em sétimo. Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing, ficou em oitavo, com Alexander Rossi, da Ed Carpenter Racing, que largou em 18º, subindo para nono. Kyffin Simpson, da Chip Ganassi Racing, garantiu a última vaga no top 10, em décimo.
A corrida
A largada aconteceu de maneira confusa, com Rosenqvist liderando o pelotão e os seis primeiros colocados juntos, mas com uma diferença considerável para Power em sétimo e o restante do grid. E bastou uma volta na entrada da curva 1 para Palou ultrapassar O'Ward e assumir a segunda posição.
Os líderes permaneceram os mesmos durante as primeiras 18 voltas, com Rosenqvist liderando com 1s5 de vantagem sobre Palou e O'Ward e Kirkwood em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Os quatro primeiros estavam com pneus alternativos macios. Malukas foi o primeiro a usar pneus com composto mais duro, em quinto lugar.
A vantagem de Rosenqvist caiu para 0s7s na volta 30, enquanto Palou recuperava terreno. O'Ward foi o primeiro entre os cinco primeiros a ir para os boxes na volta seguinte, perdendo o terceiro lugar. Os demais pilotos do top cinco pararam nos boxes na volta 32.
A estratégia de parada nos boxes catapultou Newgarden para a liderança da corrida na volta 33, com uma vantagem de 13 segundos sobre Rosenqvist, que estava em uma estratégia de duas paradas. A diferença aumentou para 16s5 na volta 37, antes de Newgarden entrar nos boxes e receber um novo jogo de pneus alternativos.
Marcus Ericsson enfrentou um problema no sistema híbrido e tentou continuar na corrida, mas acabou abandonando na volta 44. A diferença entre Rosenqvist e Palou aumentou para 2s5 segundos na volta 50 de 90. Christian Lundgaard teve um pneu furado e foi forçado a parar nos boxes quando estava em 11º lugar.
A vantagem de 3 segundos de Rosenqvist chegou ao fim após a bandeira amarela ser acionada na volta 58 devido a detritos na saída da curva 3. Na volta 60, após uma parada nos boxes, Palou ultrapassou Rosenqvist na saída dos boxes, com Dixon subindo para terceiro à frente de Kirkwood.
A corrida foi reiniciada a 29 voltas do fim, com Palou conseguindo uma largada limpa, enquanto Dixon, com pneus alternativos mais macios, se mantinha próximo de Rosenqvist em terceiro.
A direção de prova aplicou uma penalização de passagem pelos boxes a Will Power por ter atingido um membro da equipe de apoio durante sua parada. As imagens mostram o australiano fazendo contato com o responsável pela troca do pneu traseiro esquerdo do estreante da AJ Foyt Racing, Caio Collet.
Palou ampliou sua vantagem para mais de 5 segundos sobre Rosenqvist na volta 74. A 10 voltas do fim, Palou tinha uma vantagem de 5s5 sobre Rosenqvist. Dixon, Kirkwood e O'Ward completavam os cinco primeiros.
Resultado
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Mph
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|90
|
1:49'09.5058
|97.356
|2
|51
|2
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|90
|
+3.9663
1:49'13.4721
|3.9663
|97.297
|2
|44
|3
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|90
|
+5.4463
1:49'14.9521
|1.4800
|97.275
|2
|35
|4
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|90
|
+5.9730
1:49'15.4788
|0.5267
|97.267
|2
|32
|5
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|90
|
+11.8705
1:49'21.3763
|5.8975
|97.180
|2
|30
|6
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|90
|
+12.9059
1:49'22.4117
|1.0354
|97.164
|2
|28
|7
|D. Malukas Team Penske
|12
|90
|
+13.4837
1:49'22.9895
|0.5778
|97.156
|2
|26
|8
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|90
|
+27.5674
1:49'37.0732
|14.0837
|96.948
|2
|24
|9
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|90
|
+27.6345
1:49'37.1403
|0.0671
|96.947
|2
|22
|10
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|90
|
+28.7286
1:49'38.2344
|1.0941
|96.931
|2
|20
|11
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|90
|
+28.9918
1:49'38.4976
|0.2632
|96.927
|2
|19
|12
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|90
|
+29.9126
1:49'39.4184
|0.9208
|96.913
|2
|18
|13
|R. Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|90
|
+30.5866
1:49'40.0924
|0.6740
|96.903
|3
|17
|14
|J. Newgarden Team Penske
|2
|90
|
+30.8410
1:49'40.3468
|0.2544
|96.899
|3
|17
|15
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|90
|
+31.1661
1:49'40.6719
|0.3251
|96.895
|3
|15
|16
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|90
|
+36.1636
1:49'45.6694
|4.9975
|96.821
|2
|14
|17
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|90
|
+36.9674
1:49'46.4732
|0.8038
|96.809
|2
|13
|18
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|90
|
+40.8660
1:49'50.3718
|3.8986
|96.752
|3
|12
|19
|W. Power Andretti Global
|26
|90
|
+41.1840
1:49'50.6898
|0.3180
|96.747
|2
|12
|20
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|90
|
+42.1752
1:49'51.6810
|0.9912
|96.733
|3
|10
|21
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|90
|
+42.8422
1:49'52.3480
|0.6670
|96.723
|3
|9
|22
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|90
|
+43.6647
1:49'53.1705
|0.8225
|96.711
|1
|8
|23
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|90
|
+44.7036
1:49'54.2094
|1.0389
|96.696
|3
|7
|24
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|89
|
+1 Volta
1:49'10.4437
|1 Volta
|96.260
|3
|6
|25
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|38
|
+52 Voltas
45'44.6000
|51 Voltas
|98.092
|1
|5
|Mechanical
Indy: Com pilotagem limpa, Palou vence em Long Beach; Collet é 22º
