Indy: Confira horários e onde assistir à estreia da etapa de Washington, com Collet
Categoria norte-americana realiza corrida na capital dos Estados Unidos pela primeira vez
A Indy segue acelerando e, neste fim de semana, a categoria visita a capital dos Estados Unidos, Washington, já na reta final da temporada 2026.
A etapa na capital dos Estados Unidos, uma adição posterior ao calendário da Indy, é a última prova em circuito de rua na temporada 2026, e a última estreia do calendário, com o campeonato encerrando sua programação nas próximas duas semanas com uma rodada dupla no oval de Milwaukee e em Laguna Seca.
Álex Palou caminha a passos largos em direção ao pentacampeonato. O espanhol tem agora 542 pontos, enquanto Kyle Kirkwood é o segundo com 409 e David Malukas vem em terceiro com 405. Christian Lundgaard é o quarto com 403 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 385.
Confira a programação da Indy em Washington:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sábado
|10h00
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sábado
|13h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|18h00
|ESPN / Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / ESPN / Disney+
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