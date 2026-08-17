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Indy

Indy: Confira horários e onde assistir à estreia da etapa de Washington, com Collet

Categoria norte-americana realiza corrida na capital dos Estados Unidos pela primeira vez

Redação Motorsport.com
Editado:
IndyCar D.C. race promotion

A Indy segue acelerando e, neste fim de semana, a categoria visita a capital dos Estados Unidos, Washington, já na reta final da temporada 2026.

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A etapa na capital dos Estados Unidos, uma adição posterior ao calendário da Indy, é a última prova em circuito de rua na temporada 2026, e a última estreia do calendário, com o campeonato encerrando sua programação nas próximas duas semanas com uma rodada dupla no oval de Milwaukee e em Laguna Seca.

Álex Palou caminha a passos largos em direção ao pentacampeonato. O espanhol tem agora 542 pontos, enquanto Kyle Kirkwood é o segundo com 409 e David Malukas vem em terceiro com 405. Christian Lundgaard é o quarto com 403 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 385.

Confira a programação da Indy em Washington:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sábado 10h00 Disney+
Treino Livre 2 Sábado 13h00 Disney+
Classificação Sábado 18h00 ESPN / Disney+
Corrida Domingo 13h00 Band / ESPN / Disney+

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