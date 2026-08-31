Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Laguna Seca, final da temporada 2026, com Collet
Categoria norte-americana chega ao seu último fim de semana de 2026 com o campeão já decidido
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
A Indy encerra neste fim de semana a temporada 2026 com a 18ª etapa do campeonato, visitando o tradicional circuito de Laguna Seca, na Califórnia.
A Indy chega à final da temporada 2026 com o título já definido. Álex Palou conquistou o pentacampeonato durante a turbulenta passagem da categoria por Milwaukee, com a programação duramente impactada pela chuva.
Palou tem 607 pontos, exatamente 100 a mais que Christian Lundgaard em segundo. A briga pelo vice está bem aberta, com apenas quatro pontos separando os três candidatos: Kyle Kirkwood tem 505 e Pato O'Ward 503. David Malukas fecha o top 5 com 484.
Representante brasileiro do grid, Caio Collet caiu para 24º com 193 pontos, sendo o terceiro e último colocado na disputa pelo Rookie do Ano. O melhor é Dennis Hauger em 22º com 223, seguido de Mick Schumacher em 23º com 205.
Confira a programação da Indy em Laguna Seca:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|18h00
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sábado
|14h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|17h30
|ESPN / Disney+
|Corrida
|Domingo
|15h30
|Band / ESPN / Disney+
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