Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Mid-Ohio, com Caio Collet

A Indy volta a acelerar neste fim de semana. E em meio às celebrações do Dia da Independência dos EUA, a categoria visita o circuito de Mid-Ohio para a 11ª de 18 etapas da temporada 2026.

Álex Palou segue na liderança em busca do pentacampeonato da categoria. O espanhol tem agora 374 pontos contra 314 de David Malukas. O piloto da Penske está apenas um à frente de Kyle Kirkwood.

Vencedor de duas provas nesta temporada, Christian Lundgaard é o quarto com 297, enquanto Pato O'Ward fecha o top 5 com 257. Já o brasileiro Caio Collet é o 23º, com 113. Na disputa interna do troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com 30 pontos a menos que Dennis Hauger, 19º na classificação.

Confira a programação da Indy em Road America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 16h00 Disney+ Treino Livre 2 Sábado 11h00 Disney+ Classificação Sábado 15h30 ESPN/Disney+ Corrida Domingo 13h30 Band/ESPN/Disney+

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