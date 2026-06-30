Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Mid-Ohio, com Caio Collet
Categoria corre no circuito misto no fim de semana das celebrações do Dia da Independência dos EUA
A Indy volta a acelerar neste fim de semana. E em meio às celebrações do Dia da Independência dos EUA, a categoria visita o circuito de Mid-Ohio para a 11ª de 18 etapas da temporada 2026.
Álex Palou segue na liderança em busca do pentacampeonato da categoria. O espanhol tem agora 374 pontos contra 314 de David Malukas. O piloto da Penske está apenas um à frente de Kyle Kirkwood.
Vencedor de duas provas nesta temporada, Christian Lundgaard é o quarto com 297, enquanto Pato O'Ward fecha o top 5 com 257. Já o brasileiro Caio Collet é o 23º, com 113. Na disputa interna do troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com 30 pontos a menos que Dennis Hauger, 19º na classificação.
Confira a programação da Indy em Road America:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-Feira
|16h00
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sábado
|11h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|15h30
|ESPN/Disney+
|Corrida
|Domingo
|13h30
|Band/ESPN/Disney+
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