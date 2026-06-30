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Indy Mid-Ohio

Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Mid-Ohio, com Caio Collet

Categoria corre no circuito misto no fim de semana das celebrações do Dia da Independência dos EUA

Redação Motorsport.com
Editado:
Kyle Kirkwood, Andretti Global, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

A Indy volta a acelerar neste fim de semana. E em meio às celebrações do Dia da Independência dos EUA, a categoria visita o circuito de Mid-Ohio para a 11ª de 18 etapas da temporada 2026.

Leia também:

Álex Palou segue na liderança em busca do pentacampeonato da categoria. O espanhol tem agora 374 pontos contra 314 de David Malukas. O piloto da Penske está apenas um à frente de Kyle Kirkwood.

Vencedor de duas provas nesta temporada, Christian Lundgaard é o quarto com 297, enquanto Pato O'Ward fecha o top 5 com 257. Já o brasileiro Caio Collet é o 23º, com 113. Na disputa interna do troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com 30 pontos a menos que Dennis Hauger, 19º na classificação.

Confira a programação da Indy em Road America:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-Feira 16h00 Disney+
Treino Livre 2 Sábado 11h00 Disney+
Classificação Sábado 15h30 ESPN/Disney+
Corrida Domingo 13h30 Band/ESPN/Disney+

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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