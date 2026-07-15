Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Nashville, com Caio Collet
Depois de uma pausa de uma semana, a categoria americana volta aos ovais na pista de 1,33 milha do estado do Tennessee
Foto de: Penske Entertainment
Depois de uma semana de pausa, a IndyCar volta a correr em uma pista oval no traçado de 1,33 milha de Nashville. A etapa, na capital do estado do Tennessee, é a 12ª de 18 no calendário da categoria americana de monopostos.
Pato O'Ward venceu a última etapa da Indy, no circuito misto de Mid-Ohio, superando o companheiro de McLaren Christian Lundgaard e o rival da Andretti Kyle Kirkwood. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 11º.
Álex Palou segue na liderança em busca do pentacampeonato da categoria. O espanhol tem agora 404 pontos contra 348 de Kirkwood. O piloto da Andretti está nove pontos à frente de Lundgaard, com 339.
David Malukas, da Penske, é o quarto, com 338, enquanto Pato O'Ward fecha o top 5 com 310. Collet é o 23º, com 132. Na disputa interna do troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com 16 pontos a menos que Dennis Hauger, 19º na classificação.
A corrida no domingo (19), que está originalmente planejada para começar às 18h30, pode ser atrasada em até uma hora caso a final da Copa do Mundo, que começa às 16h, tenha prorrogação e disputa de pênaltis.
Confira a programação da Indy no Tennessee:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sábado (18)
|11h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|16h00
|ESPN/Disney+
|Treino Livre 2
|Sábado
|19h00
|Disney+
|Corrida
|Domingo (19)
|18h30
|ESPN/Disney+
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Quartararo admite que terá ano difícil em 2027: "Ainda vou enfrentar desafios"
Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Nashville, com Caio Collet
F1: McLaren estreará nova asa traseira na Bélgica, mas não será a “macarena”
Narrador da Sky F1: "A Red Bull acompanha Bearman de perto..."
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários