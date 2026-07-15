Depois de uma semana de pausa, a IndyCar volta a correr em uma pista oval no traçado de 1,33 milha de Nashville. A etapa, na capital do estado do Tennessee, é a 12ª de 18 no calendário da categoria americana de monopostos.

Pato O'Ward venceu a última etapa da Indy, no circuito misto de Mid-Ohio, superando o companheiro de McLaren Christian Lundgaard e o rival da Andretti Kyle Kirkwood. Caio Collet, brasileiro da AJ Foyt, terminou em 11º.

Álex Palou segue na liderança em busca do pentacampeonato da categoria. O espanhol tem agora 404 pontos contra 348 de Kirkwood. O piloto da Andretti está nove pontos à frente de Lundgaard, com 339.

David Malukas, da Penske, é o quarto, com 338, enquanto Pato O'Ward fecha o top 5 com 310. Collet é o 23º, com 132. Na disputa interna do troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com 16 pontos a menos que Dennis Hauger, 19º na classificação.

A corrida no domingo (19), que está originalmente planejada para começar às 18h30, pode ser atrasada em até uma hora caso a final da Copa do Mundo, que começa às 16h, tenha prorrogação e disputa de pênaltis.

Confira a programação da Indy no Tennessee:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado (18) 11h00 Disney+ Classificação Sábado 16h00 ESPN/Disney+ Treino Livre 2 Sábado 19h00 Disney+ Corrida Domingo (19) 18h30 ESPN/Disney+

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