A Indy volta a acelerar neste fim de semana com sua tradicional etapa em solo canadense, mas em novo palco, trocando a cidade de Toronto pelas ruas de Markham, no estado de Ontário.

Esta é a 14ª de 19 etapas da temporada 2026 da Indy, restando ainda as provas de Washington, a rodada dupla em Milwaukee e a grande final em Laguna Seca, no dia 06 de setembro.

Com a sexta vitória na temporada, Álex Palou está mais próximo do que nunca do pentacampeonato. O espanhol chegou a 510 pontos, contra 400 do novo vice-líder, Kyle Kirkwood. David Malukas caiu para terceiro com 392, enquanto Christian Lundgaard tem 375 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 355.

Já Caio Collet, único representante brasileiro do grid, está em 23º na classificação com 147 pontos. Na briga pelo troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com Dennis Hauger na ponta em 20º com 174. Collet está apenas um ponto à frente do terceiro e último colocado nesta disputa, Mick Schumacher.

Confira a programação da Indy no Canadá:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 16h00 Disney+ Treino Livre 2 Sábado 11h00 Disney+ Classificação Sábado 15h25 ESPN / Disney+ Corrida Domingo 13h00 Band / ESPN / Disney+

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