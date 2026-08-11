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Indy Portland

Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Markham, no Canadá, com Caio Collet

Categoria norte-americana realiza sua etapa canadense, trocando o circuito de Toronto pelo traçado de rua em Markham

Redação Motorsport.com
Editado:
Felix Rosenqvist, Meyer Shank w/ Curb-Agajanian

A Indy volta a acelerar neste fim de semana com sua tradicional etapa em solo canadense, mas em novo palco, trocando a cidade de Toronto pelas ruas de Markham, no estado de Ontário.

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Esta é a 14ª de 19 etapas da temporada 2026 da Indy, restando ainda as provas de Washington, a rodada dupla em Milwaukee e a grande final em Laguna Seca, no dia 06 de setembro.

Com a sexta vitória na temporada, Álex Palou está mais próximo do que nunca do pentacampeonato. O espanhol chegou a 510 pontos, contra 400 do novo vice-líder, Kyle Kirkwood. David Malukas caiu para terceiro com 392, enquanto Christian Lundgaard tem 375 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 355.

Caio Collet, único representante brasileiro do grid, está em 23º na classificação com 147 pontos. Na briga pelo troféu de Novato do Ano, ele é o segundo melhor colocado, com Dennis Hauger na ponta em 20º com 174. Collet está apenas um ponto à frente do terceiro e último colocado nesta disputa, Mick Schumacher.

Confira a programação da Indy no Canadá:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 16h00 Disney+
Treino Livre 2 Sábado 11h00 Disney+
Classificação Sábado 15h25 ESPN / Disney+
Corrida Domingo 13h00 Band / ESPN / Disney+

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

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