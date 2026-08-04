Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Portland, com Caio Collet
Categoria norte-americana retoma as atividades após uma pausa de duas semanas, já entrando no terço final do campeonato
Christian Lundgaard, Arrow McLaren, Marcus Ericsson, Andretti Global, Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
Após duas semanas de pausa, a Indy volta a acelerar visitando o circuito misto de Portland para a 13ª de 18 etapas da temporada 2026.
A principal categoria de monopostos dos Estados Unidos entra oficialmente no terço final da temporada 2026 neste fim de semana, que conta ainda com os circuitos de rua do Canadá e de Washington, a rodada dupla no oval de Milwaukee e a final em Laguna Seca.
Com cinco vitórias no ano, Álex Palou segue na liderança do campeonato. O tetracampeão tem 457 pontos, enquanto o vice-líder, David Malukas, tem 374, pouco à frente de Kyle Kirkwood, com 370. Christian Lundgaard é o quarto com 353 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 336.
O brasileiro Caio Collet é o 23º na classificação, com 137 pontos. Ele é o segundo colocado na disputa de Novato do Ano, com Dennis Hauger à sua frente. O norueguês está em 20º com 157.
Confira a programação da Indy no Tennessee:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|18h30
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sábado
|14h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|20h00
|ESPN / Disney+
|Corrida
|Domingo
|17h00
|ESPN / Disney+
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