Após duas semanas de pausa, a Indy volta a acelerar visitando o circuito misto de Portland para a 13ª de 18 etapas da temporada 2026.

A principal categoria de monopostos dos Estados Unidos entra oficialmente no terço final da temporada 2026 neste fim de semana, que conta ainda com os circuitos de rua do Canadá e de Washington, a rodada dupla no oval de Milwaukee e a final em Laguna Seca.

Com cinco vitórias no ano, Álex Palou segue na liderança do campeonato. O tetracampeão tem 457 pontos, enquanto o vice-líder, David Malukas, tem 374, pouco à frente de Kyle Kirkwood, com 370. Christian Lundgaard é o quarto com 353 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 336.

O brasileiro Caio Collet é o 23º na classificação, com 137 pontos. Ele é o segundo colocado na disputa de Novato do Ano, com Dennis Hauger à sua frente. O norueguês está em 20º com 157.

Confira a programação da Indy no Tennessee:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 18h30 Disney+ Treino Livre 2 Sábado 14h00 Disney+ Classificação Sábado 20h00 ESPN / Disney+ Corrida Domingo 17h00 ESPN / Disney+

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