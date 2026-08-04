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Indy Portland

Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Portland, com Caio Collet

Categoria norte-americana retoma as atividades após uma pausa de duas semanas, já entrando no terço final do campeonato

Redação Motorsport.com
Editado:
Christian Lundgaard, Arrow McLaren, Marcus Ericsson, Andretti Global, Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Christian Lundgaard, Arrow McLaren, Marcus Ericsson, Andretti Global, Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

Após duas semanas de pausa, a Indy volta a acelerar visitando o circuito misto de Portland para a 13ª de 18 etapas da temporada 2026.

Leia também:

A principal categoria de monopostos dos Estados Unidos entra oficialmente no terço final da temporada 2026 neste fim de semana, que conta ainda com os circuitos de rua do Canadá e de Washington, a rodada dupla no oval de Milwaukee e a final em Laguna Seca.

Com cinco vitórias no ano, Álex Palou segue na liderança do campeonato. O tetracampeão tem 457 pontos, enquanto o vice-líder, David Malukas, tem 374, pouco à frente de Kyle Kirkwood, com 370. Christian Lundgaard é o quarto com 353 e Pato O'Ward fecha o top 5 com 336.

O brasileiro Caio Collet é o 23º na classificação, com 137 pontos. Ele é o segundo colocado na disputa de Novato do Ano, com Dennis Hauger à sua frente. O norueguês está em 20º com 157.

Confira a programação da Indy no Tennessee:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 18h30 Disney+
Treino Livre 2 Sábado 14h00 Disney+
Classificação Sábado 20h00 ESPN / Disney+
Corrida Domingo 17h00 ESPN / Disney+

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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