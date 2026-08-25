Indy: Confira horários e onde assistir à rodada dupla de Milwaukee, com Collet
Categoria norte-americana realiza a antepenúltima e penúltima etapas da temporada 2026 neste fim de semana no estado de Wisconsin
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing
Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images
A Indy volta a acelerar neste fim de semana, e em dose dupla! O oval de Milwaukee recebe a antepenúltima e penúltima etapas da temporada 2026, com mais duas chances para Álex Palou fechar a conquista do pentacampeonato.
Olhando para a classificação do campeonato, Álex Palou tem mais dois match points neste fim de semana para garantir o pentacampeonato com antecipação. O espanhol tem 553 pontos contra 462 de Kyle Kirkwood, 443 de Christian Lundgaard, 411 de David Malukas e 399 de Pato O'Ward, os únicos ainda matematicamente vivos no título.
Ainda restam 162 pontos em jogo nas três etapas restantes, sendo as duas deste fim de semana em Milwaukee e a grande final em Laguna Seca.
Palou pode ser campeão no sábado se sua vantagem for de pelo menos 109 pontos após a primeira corrida (ela é de 91 no momento), ou no domingo se ela for superior a 55.
Já Caio Collet, único representante brasileiro no grid, é o 23º colocado na classificação, com 180 pontos. Collet está na briga pelo título de Novato do Ano. Ele é o segundo dos três candidatos, com Dennis Hauger à frente, estando em 21º, com 204. O outro é Mick Schumacher, em 24º, com 170.
Confira a programação da Indy em Milwaukee:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|19h00
|Disney+
|Classificação
|Sábado
|12h00
|ESPN / Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|15h30
|Band / ESPN / Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|14h00
|Band / ESPN / Disney+
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