A Indy volta a acelerar neste fim de semana, e em dose dupla! O oval de Milwaukee recebe a antepenúltima e penúltima etapas da temporada 2026, com mais duas chances para Álex Palou fechar a conquista do pentacampeonato.

Olhando para a classificação do campeonato, Álex Palou tem mais dois match points neste fim de semana para garantir o pentacampeonato com antecipação. O espanhol tem 553 pontos contra 462 de Kyle Kirkwood, 443 de Christian Lundgaard, 411 de David Malukas e 399 de Pato O'Ward, os únicos ainda matematicamente vivos no título.

Ainda restam 162 pontos em jogo nas três etapas restantes, sendo as duas deste fim de semana em Milwaukee e a grande final em Laguna Seca.

Palou pode ser campeão no sábado se sua vantagem for de pelo menos 109 pontos após a primeira corrida (ela é de 91 no momento), ou no domingo se ela for superior a 55.

Já Caio Collet, único representante brasileiro no grid, é o 23º colocado na classificação, com 180 pontos. Collet está na briga pelo título de Novato do Ano. Ele é o segundo dos três candidatos, com Dennis Hauger à frente, estando em 21º, com 204. O outro é Mick Schumacher, em 24º, com 170.

Confira a programação da Indy em Milwaukee:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 19h00 Disney+ Classificação Sábado 12h00 ESPN / Disney+ Corrida 1 Sábado 15h30 Band / ESPN / Disney+ Corrida 2 Domingo 14h00 Band / ESPN / Disney+

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