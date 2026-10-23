Indy confirma etapa em Barcelona para 2027

Em uma expansão histórica de sua presença global, a IndyCar anunciou nesta sexta-feira que a categoria irá à Espanha em 2027 para uma etapa no Circuito de Barcelona-Catalunha – conforme confirmado anteriormente pelo Motorsport.com.

A primeira etapa da Indy em Barcelona está marcado para o dia 18 de julho de 2027. Servindo como ponto alto da segunda parte do calendário de 2027 da categoria, a corrida prepara o cenário para um retorno ao lar do pentacampeão Álex Palou.

O acordo plurianual marca a primeira corrida da Indy fora da América do Norte desde 2013, quando James Hinchcliffe venceu no Brasil, no circuito de rua de São Paulo. Ele também sinaliza o retorno da categoria ao solo europeu pela primeira vez desde a prova no TT Circuit Assen, na Holanda, em 2007.

“Este é um dia monumental para o nosso esporte”, disse Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment Corp. “Estamos satisfeitos por poder levar nossa marca ultracompetitiva de corridas para a Europa e entusiasmados por poder apresentar a Indy na cidade natal de Álex Palou. Há vários anos observamos a habilidade e o talento notáveis de Álex e sabemos que seus fãs na Espanha têm clamado para vê-lo correr pessoalmente".

“Mal podemos esperar para ver a Indy competir em um dos locais de automobilismo mais reconhecidos do mundo, tendo como pano de fundo um destino internacional histórico e de tirar o fôlego como Barcelona".

Palou, de 29 anos, consolidou seu lugar entre as lendas do automobilismo em 2026 ao conquistar seu quinto título da Indy.

O piloto da Chip Ganassi Racing tornou-se apenas o segundo competidor na história da categoria a garantir quatro títulos consecutivos, juntando-se a Sébastien Bourdais (2004–07).

Com cinco campeonatos em seis anos e 25 vitórias na carreira – o que o coloca empatado em 17º lugar na lista de vitórias de todos os tempos –, Palou fica atrás apenas de A.J. Foyt (sete) e de seu companheiro de equipe Scott Dixon (seis) no número de títulos na história.

“Estou muito animado por fazer parte da primeira corrida da Indy em Barcelona”, disse Palou. “É uma oportunidade incrível, e significa muito para mim ter uma corrida em casa, em Barcelona; é difícil expressar em palavras. Sei que os fãs vão adorar, e acho que vamos apresentar um grande espetáculo. Vamos nos esforçar ao máximo com a equipe da Chip Ganassi Racing para trazer o troféu para casa em julho".

Localizado em Montmeló, nos arredores de Barcelona, o Circuito da Catalunha tem sido sede de grandes corridas internacionais desde sua inauguração, em 1991. O circuito já sediou, ao longo de sua história, campeonatos de elite, incluindo a Fórmula 1 e a MotoGP, e é reconhecido mundialmente por suas curvas de alta velocidade e seu traçado técnico e exigente.

Para os organizadores locais, a inclusão da Indy se encaixa em uma estratégia mais ampla de diversificar e elevar a oferta de eventos de nível mundial do circuito.

“A chegada da Indy é um marco importante e um desafio empolgante para o Circuito de Barcelona-Catalunha”, disse Pau Relat, presidente do conselho da Fira de Barcelona e da Fira Circuit.

“Trazer um dos campeonatos mais prestigiados e espetaculares do automobilismo mundial para o nosso circuito fortalece nosso posicionamento internacional, nos conecta a novos públicos e mercados e reforça nossa estratégia de diversificar as atividades do circuito por meio de eventos de nível mundial".

"Estamos trabalhando com uma visão de longo prazo para tornar o GP da IndyCar de Barcelona um evento de referência no calendário internacional de corridas nos próximos anos.”

Membros da organização da Indy afirmaram que a programação completa da 'Fase Dois' do calendário de 2027 – incluindo a lista completa de corridas e os horários oficiais – será anunciada posteriormente.

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