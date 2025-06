Indy confirma novo carro para 2028; confira mudanças

A IndyCar deu uma atualização oficial do status de sua próxima geração de chassis antes da classificação em Wisconsin, compartilhando detalhes sobre o carro que está planejado para ser mais leve - com um motor mais potente - depois de compartilhar as atualizações em uma reunião privada com os proprietários das equipes neste sábado.

"Chegou a hora de um novo chassi da NTT IndyCar Series", disse o presidente da IndyCar, J. Douglas Boles, em um comunicado à imprensa. "O DW12 serviu muito bem à série, pois proporcionou uma combinação de corridas fenomenais, roda a roda, e aprimoramentos críticos para a segurança. Mas as recentes e significativas atualizações do carro - desde o aeroscreen até a unidade de potência híbrida - ajudaram a avançar a necessidade de um carro completamente novo."

Atualmente, o próximo chassi da IndyCar está programado para ser lançado em 2028, com testes em pista programados para começar no início de 2026. Os planos incluem uma redução de peso de 85 a 100 libras (liderada por uma diminuição de 25 libras na caixa de câmbio) e um aumento no deslocamento para um motor de combustão interna V-6 biturbo de 2,4 litros - juntamente com a evolução contínua da unidade híbrida introduzida pela primeira vez em 2024. Em comparação, os atuais regulamentos da categoria IndyCar exigem um motor V-6 biturbo de 2,2 litros.

Os fornecedores confirmados não são nenhuma surpresa. A Dallara produzirá o chassi, dando continuidade a um relacionamento que remonta a 1997 e tem sido exclusivo desde 2008. A Xtrac produzirá as transmissões - uma função exclusiva que tem desde 2000. A PFC fornecerá os freios.

Nenhum fornecedor de motor foi anunciado no comunicado de sábado. A Chevrolet e a Honda são os atuais OEMs, mas têm acordos que terminam após 2026.

O comunicado continua: "Estamos satisfeitos com o que nossos engenheiros e a Dallara projetaram em colaboração e acreditamos que isso atrairá os fãs e o paddock, além de manter nossos padrões de segurança e aprimorar a competição na pista da IndyCar no futuro".

A IndyCar observou três áreas visadas com o novo carro: competição, desenvolvimento do trem de força e segurança. No comunicado, foram mencionadas as metas para uma unidade híbrida com maior tempo de implantação e mais ganho de potência, além de um cockpit mais ergonômico para melhorar a posição do assento, um aeroscreen integrado e um novo aro de rolagem. A categoria planeja revelar renderizações e mais informações em uma data posterior.

O carro atual está em uso desde 2012, com adaptações feitas ao longo do tempo para acomodar implementações modernas, como o aeroscreen e a unidade híbrida.

